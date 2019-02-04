打牌狂贏！2019新年「財運最旺星座Top3」　換別人輸到脫褲了～

點評: 看來要換我輸到脫褲了...



▲過年怎能錯過打牌，每年都輸的你今年準備好要狂虐大殺四方了嗎？（示意圖／記者錢玉紘攝）

文／藍小月Luna

踏入了2019年豬年，緊接而來就是農曆新年的道來，在眾樂樂的節慶活動中，當然少不了打麻將這項熱鬧的指定活動吧，從早到晚「培養感情」。到底今年，那個星座運勢最強，在牌局中最容易旗開得勝、逢打必贏呢？讓我今天來為大家揭曉吧！

第3名：雙魚座

天王星在正月時會停留在雙魚的財帛宮，會有突如其來的收入，所以想打牌嬴錢可得要把握時機了。不過贏回來的錢，人緣好的雙魚又會將它花在跟朋友吃喝玩樂的活動上，立馬花光光，不過沒關係，過年就是要皆大歡喜嘛！

第2名：金牛座

木星會進入金牛座的第八宮，是管偏財的宮位，大大增加了金牛打牌贏錢的機會。況且本身愛財的金牛，一定會聚精會神、非常認真的打牌，贏面和鬥志比其他星座都強勁呢。



▲過年這段時間獅子手氣很旺，不管打牌或是玩桌遊都是能為贏家。（示意圖／記者楊雅琳攝）

第1名：獅子座

木星進入獅子座的第五宮，是代表享樂的宮位，有助增加玩樂賭博的運氣，手氣超旺。享受玩樂的獅子，無論是打牌或其他活動都輕易成為遊戲王者，荷包自然賺得飽飽飽。

本文作者：藍小月Luna，現專注占星諮詢及催眠治療，熱愛西洋占星占卜，也愛研習身心靈療癒課題。透過星盤分折幫助客人了解自己，解開心結，療癒他人同時也是療癒自己。深信星星會為我們引路，活出真我。

本文經授權轉自：藍小月～LUNA占星