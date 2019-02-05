國師認證！2019「過年3大招財秘訣」曝光　想變有錢紅包別急存



▲壓歲錢別急著存，可隨身攜帶，或作為購買「生財器具」的部分資金，招來生生不息的財利。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／謝沅瑾老師

【文公尺招財法】

年假結束到元宵之前，可以使用文公尺開運招財。到佛具店購買舊式的文公尺，是整支黃色的形式，買來以後擇農民曆上的吉日吉時，也就是適合祭祀，且沒沖生肖的日子，黏在書桌左方靠近自己的那隻桌腳，使用紅色字的那面，「財」字在上，「本」字在下。

因為不需再拿下，因此如果是自己的書桌或辦公桌，可以黏死，若是公司的辦公桌，則建議選擇無痕雙面膠。文公尺不需要開光或過香火，而若是開光或過香火，可添增招財效力。

【金磚招財法】

分享一招具有「招財運」、「鎮屋宅」風水功效的金磚招財法，祝福大家財源廣進喔！取完整的紅磚，將一小張紅紙貼於磚塊上，再用金色包裝紙包好，製作四個，擺放於整間屋宅的四個角落，磚塊數量不限，各放一塊即可。

在吉日吉時以入宅日擺放最是好彩頭，無論是買中古屋或新屋，搬進去的入宅日皆可擺放。若是已入住的舊宅也適用，選擇農民曆上避開家人生肖沖犯、且適宜「祭祀」的吉日吉時，進行擺放。此法在住宅、店面、公司皆適用。



▲取完整紅磚覆蓋紅紙、再用金色包裝紙包好放置家中四處，即有招財效果。（示意圖／Pixabay）

【壓歲錢招財法】

壓歲錢又稱「壓年錢」，具有「壓穢」與「壓祟」的祝福意涵。不管是長輩發給晚輩，還是晚輩孝敬長輩，壓歳錢紅包要包雙數，一般常以吉祥數來討吉利。紅包袋建議使用全新，而且要避免有破損的。

鈔票的部分，民間有流行全部使用百元鈔者，一來百元鈔象徵長命百歲之意，二來同樣金額下，使用百元鈔的紅包比較大包，更增喜氣。另外金融機構在過年時期通常會提供新鈔，如果能得到連號鈔票並放入紅包，寓意「好運連連」。

以民俗的觀點來看，壓歲錢是能以錢生錢的錢母，可放在皮包裡隨身攜帶，或作為購買「生財器具」的部分資金，招來生生不息的財利。

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