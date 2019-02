吃土「包覆脂肪」超越減肥藥！醫曝真相其實...「你早就吃過了」

▲研究發現,吃土可包覆脂肪,效果甚至超越減肥藥。(示意圖/pixabay)

最近網路上瘋傳一則「吃土能減肥」,而且「比減肥藥還有效」的新聞,引起網友們的熱議,很多朋友開玩笑說「那怎麼我吃土吃這麼久都沒有瘦?」玩笑歸玩笑,但還真的有這樣的一個外電報導,也確實有這個研究喔,只是多數的新聞沒有帶大家了解相關的核心重點。



有點麻煩的是,這樣吸引人的標題,光是在蘋果日報就得到了超過10萬次的點閱,但真的該讓民眾理解的細節卻沒有講到,實在是很可惜。人的時間很寶貴啊,如果都用在看標題吸引人,內容卻不夠認真的資訊,那大概真的要吃土吃一輩子了。最有趣的是,幾乎全國的媒體都跟進了這則報導,而且內容也都大同小異⋯⋯為了怕有人說我們亂講,底下就是google 「吃土 減肥」出來的結果。



▲「吃土能減肥」的研究台媒爭相報導。(圖/《MedPartner 美的好朋友》提供)

看來幾乎國內的大媒體們,都在吃土減肥的這則新聞中流量賺飽飽了。為了讓大家了解更完的資訊,避免受到標題或過度片面的資訊誤導,今天MedPartner團隊的醫師將完整告訴大家這則報導背後的真相,並且清楚說明到底這個研究在講的「吃土」是在搞什麼名堂!

吃土減肥的研究是怎麼回事?



追著這個報導,我們查到了原始的內容出處,以及研究的文獻。這是一個澳洲南澳大學(University of South Australia)所執行的研究,計畫原本是想研究一些黏土的物質能不能改進現在藥物傳遞、吸收的系統,但是在研究的過程中,意外發現使用的黏土物質對於油脂有挺不錯的吸收能力。

這個研究中使用的黏土物質,主要是「蒙脫石」(Montmorillonite)和Laponite這兩種,根據他們的研究,這些黏土物質對於三酸甘油脂以及其他脂溶性物質有優異的吸收能力。甚至在研究中發現,使用這類黏土的老鼠,比起使用減肥藥物Orlistat(常見商品名:羅氏鮮)的老鼠,減去了更多的體重。

因此研究人員對這個結果感到相當興奮,認為這個發現,將有助於新一代的減肥藥物開發,或者是將這類可「吸附油脂」的藥物搭配Orlistat這類可「降低油脂吸收」的藥物一起使用,期待能出現更好的減重效果。

研究人員會這麼興奮,還有一個原因是Orlistat(常見商品名:羅氏鮮)這類藥物因為抑制了小腸對油脂的吸收,所以使用的患者常常會伴隨著「油便」的副作用,有些慘一點的人可能會有以為是要放屁,結果放的是「油屁」,接下來要去洗內褲的尷尬狀況。如果這些黏土可以幫助吸附油脂,那也許可以進一步改善Orlistat相關的副作用。

新聞的土跟你想的土不一樣,而且你可能早就吃過它!



但實際上這些黏土跟你想像的「吃土」的那種土,應該很不一樣。它們基本上是一種層狀排列的頁矽酸鹽礦物,不是你在路邊隨邊挖土就可以找到的。

另外「蒙脫石」這玩意兒,聽起來好像很生疏,但其實很多人可能早就吃過它了!事實上,常見的止瀉藥物Smecta(常見商品名: S粉劑),就是蒙脫石製成的粉末啊!根據Smecta這個藥品的仿單,這個藥物具有「片狀結構」和「高粘塑性」,同時具有很強的胃腸粘膜的覆蓋能力,透過與粘液中醣蛋白相互作用,可增強粘液對攻擊物質的抵抗力。另外經由對胃腸粘膜屏障的作用及其高結合力,也同時具有保護胃腸粘膜的作用。

另外很多藥物的作用,其實也同時是副作用的原因。使用Smecta的患者必須注意,優異的粉末吸附作用,可能會干擾其他藥物的吸收與排除,應盡量避免與其他藥品同時使用。如需服用其他藥物,建議要和Smecta(舒腹達)間隔一段時間。

看了這個研究後,你應該要了解的事



科學的新進展總是令人期待,但這個研究看在專家的眼裡,其實還有一段路要走。首先,這是個動物實驗,實際應用在人體上會發生什麼事情,還有待研究。

另外這個藥物因為優異的吸附能力,除了吸附了油脂以外,同時也可能吸附掉其他人體有需要的物質,也可能要擔心影響了其他脂溶性的營養素吸收,例如現在很熱門的葉黃素和脂溶性的維生素D、維生素A以及維生素E的吸收。

所以想要減肥的朋友,千萬不要看了這個報導,就以為福音來了,其實這還有重重的問題啊!大家別忘了,肥胖是一種多成因的問題,睡覺、飲食、壓力⋯⋯等許多因素都可能影響你的體重,因此想要靠著「減少脂肪吸收」就成功減重,也是一種太天真的想法。

如果想減肥的朋友,建議要從每天睡飽7小時、適度的運動、以及飲食的控制做起。有興趣的朋友,不妨回去看看減肥全攻略系列的文章,相信會得到更完整的減重正確觀念喔!

你身邊絕對有很多朋友也看了「吃土減肥」的這個新聞,趕快分享這篇正確資訊給他們,不要抱持著錯誤的期待,才真的有機會減肥成功啊!

