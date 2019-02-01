人夫蛋腫如棒球！醫挖「菜花性病史」斥：別亂搞了...結果糗爆



▲人夫反覆因睪丸腫脹就醫，被醫師訓斥「別再亂搞了」。（示意圖／記者李佳蓉）

網搜小組／綜合報導



一名人夫因「陰囊腫脹如棒球」，且伴隨發燒症狀而就診，醫師翻開病例，發現他2年前的「性病黑歷史」，懷疑此次又是性生活太活躍、縱慾過度造成副睪丸發炎，治療痊癒後不到2個月，男子又因同樣問題回診，直接惹怒醫師，忍不助訓斥他「別再亂搞了」，沒想到結局讓醫師超尷尬。

一般網友看到私密處感染、下體腫脹的新聞，一定會先往「私生活太亂」想去，沒想到連看診的醫師也偶有先入為主的觀念！泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》節目中透露，曾有一名人夫就診時「陰囊腫脹跟棒球一樣大」，一摸有硬塊且伴隨著發燒，研判為副睪丸發炎，也懷疑男子因性生活活躍或是泌尿道感染導致下體發炎，「因為他2年前，來我門診是看性病，被診斷為有菜花跟淋病」。



▲男子2年前曾因染菜花、淋病就醫，被醫師質疑性生活太亂。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

人夫2年前因性病就醫，醫師第一時間懷疑是他在外面亂搞造成副睪丸發炎，後來經過重新檢驗、治療後康復，不料過了1、2個月，他又因同樣問題出現在診間內。邱鴻傑說，當下自己忍不住訓斥人夫一番：「就叫他不要在外面亂玩，『你自己不顧，也要顧家裡的老婆，萬一傳染給老婆就不好了。』」此時人夫連忙解釋，「醫師，我真的只有單一性伴侶，就是我老婆，我真的沒有在外面亂玩」。

人夫說，自己最近解尿較不順，於是在檢驗尿流速後，醫師發現他的尿流速頗慢，邱鴻傑說「他解完會有200c.c.尿在裡面，尿液裡面會存在細菌，造成反覆性感染，這時候我們只要幫他治療攝護腺肥大就解決了，後續他也沒有這樣的問題出現」，但先前在沒搞清楚狀況下開口訓斥病患，也讓醫師好尷尬。