過年「8種廢物快丟掉」2019旺整年！破爛衣褲還在穿＝會破財啦



▲穿破舊衣褲，小心影響自己的財運。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

每到過年前，家家戶戶都忙著大掃除，正所謂新年要有新氣象，舊的不去新的不來，除舊佈新才能迎接新的一年！想要在2019為自己增添好運嗎？根據港媒《Sundaymore》報導，只要在大掃除時把「這8種東西」清除掉，不僅能讓居家環境住起來更舒爽、更清淨，還能讓來年運勢跟著翻轉，想要順順利利過往後日子，跟著做就對了！

過年一定必丟掉的8種東西：



1.所有你討厭的東西

很多網友在整理家裡時，總是捨不得把東西丟掉，尤其面對讓你討厭、充滿負能量的物件，一定要狠下心來徹底消滅！否則這些負面的能量會闖入你的生活，吸引更多不愉快，也連帶影響你的個人運勢。所以想要活得快樂，請快把這些討厭鬼丟掉。

2.已經壞掉的東西

有些已經損壞且修不好的東西，其實也容易吸引破壞或危害人體健康的能量，像是壞掉的家電、或是文具等等，當你家中累積許多殘破物件，漸漸會讓自己「跟著壞掉」。所以建議，能修就快修，不能修或是不值得花錢再修理的，就快扔了吧。

3.讓你想起失敗的東西

你也有過每每看到一樣東西，就會讓你想起難過、挫敗的過往嗎？告訴你這件東西不值得再留了，無論是一張比賽獎狀、照片或是字條，一看見它就會勾起你失敗的負能量，彷彿每天都在告訴你「你是個廢物」，把自己心情搞差了運怎麼會好呢？



▲你本身也有收集廢物的癖好，什麼東西都不願意丟卻又不用，小心替你招來厄運。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.過去一年都沒用過的東西

你也是什麼都好、什麼都捨不得丟，導致家中雜物堆滿山的人嗎？小心你患有「儲物症」，過去《ETtoday健康雲》採訪香港心理專家隼人，他說，「儲物症」大多發生在缺乏安全感的人身上，「他們希望透過物件，獲得控制及安全感，而患者所收集的物品，只是他們『自認』有價值或是有用的東西，但通常都是已經不需要的。」患有儲物症的人，可能在過去曾受到欺壓，內心有所缺失，使得心靈空洞，因而藉由堆積物品以填補內心的空虛，使其漸漸成為一種習慣和心靈上的寄託。

在2013年出版的《精神疾病診斷與統計手冊》，已正式將儲物症定義為「精神疾病」，而患有該種心理疾病的人，大多有收集癖好，他們需要或是無法拋棄他人看來沒用的物品，住家也因收集、囤積大量「廢物」已失去空間原本的功能，但那些東西就一直被擺著而從未使用過。其實當你使用一件物品時，正能量會被啟動和釋放，但過去一年都沒用過的東西如同「死水」，也因此讓負能量纏身，因此你只有兩種選擇，一為多使用那些物品，二則快快丟掉吧。

5.枯木乾花

近幾年乾燥花擺設超夯，作為裝飾給人一種氣質典雅的感覺，但以風水學而言，枯木乾花及塑膠花不建議放置於家中

，據說會破壞家中陽氣，尤其是家有小孩者須特別注意。



6.家中破舊衣服

常有網友分享，家中長輩把自己破掉的牛仔褲用布縫補起來的趣聞，因為衣服破舊，就代表身無分文，像是乞丐一樣穿著殘破衣物乞討般。為了避免招來破財厄運，還是快把破爛舊衣物丟掉，別因為節儉而影響自己財運。

7. 家中破鞋

破鞋看在網友的眼裡，給人一種低迷、貧窮與晦氣之意。而家中擁有破鞋，看似是美德的一種，但也會讓好運無法送進門。

8.家中的破碗

你也曾有一失手，害家中陶瓷碗盤碎裂滿地的經驗嗎？其實碗有「收入、職位」的意思，也因此人們常說「丟了飯碗」，意思就是失業。所以一旦發現家中飯碗出現裂痕，請立馬丟掉，沒有丟棄視同破財象徵啊。