你有朋友嗎？選1根手指測人氣！「O指＝名聲臭掉」毒嘴惹人厭



▲從5根手指頭中，選出你最滿意的一隻，能測出你的受歡迎程度。（示意圖／記者周姈姈攝）

生活中心／綜合報導

人類的日常生活，除了工作、休閒娛樂外，還要忙著「社交」，交際應酬、參加朋友的聚會，想要勇敢做自己，卻又顧慮他人對自己的想法。想要知道你在別人眼中是個什麼樣的人，很簡單，只要把右手伸出來，因手相一直以來常被用來判斷一個人的性格及運勢，其中更藏著許多不為人知的奧秘，竟還能從中看出你的受歡迎程度？

根據《網路溫度計DailyView》中的《心測溫度計》分享一個人氣測試，伸出你的右手，選出一根你最滿意、最喜歡的手指頭，看看自己的受歡迎程度有多少吧！

A.大拇指

B. 食指

C. 中指

D. 無名指

E. 小拇指



選好了嗎？不能偷看答案喔！



▲你選的是哪一根手指呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）



A：選擇大拇指的人，代表心直口快，說話不經大腦，常常太過自負不懂謙虛，而身處一個團體中你常是主動領導大家的那個人，但久而久之容易讓人覺得你很剛愎自用，凡事都先想到自己，但其他人幾乎敢怒不敢言。想要改善這狀況，只要多聽取旁人意見，讓他們的內心得到平衡的對待、受到尊重，相信你的人氣一定能扶搖直上的。

B：對自己食指感到滿意的人，代表你「很夠朋友」，身邊的人有難，即便兩肋插刀你也在所不惜，只是有時候的你太敏感，容易緊張兮兮，一點風吹草動或是朋友無心的一句話，你都會非常在意，可問個三天三夜「到底和自己有沒有關係？」。試著放寬心讓朋友了解你，並試著注入更多幽默風趣的特質在生活中，相信你會擁有更多好朋友。

C：不是要你比人中指啦！本身喜歡自己中指的人，代表著一直以來你都很受到歡迎，只是就是管不住那張毒嘴，常讓人心生反感而不自知，但偏偏你對這樣的情況無動於衷，不會主動溝通，甚至道歉，讓人覺得你目中無人。雖然你的動機只想吸引人注意，但有時自以為的幽默其實並不好笑，反而會給人譏諷的不適感，因此建議換個方式說不定會有意想不到的效果。



D：喜歡無名指的人代表容易和陌生人打成一片，成為無所不談的好友。只是隨著漸漸了解對方，你也常失去分寸。或許你把對方當作好友，有什麼困難都開口要人幫忙，但卻可能給人一種「你很煩」的Feel，只是對方怕傷和氣不敢說出口罷了，甚至認為你喜歡對他頤指氣使。想要改善眼前窘境，就讓彼此開誠佈公，好好溝通。



E：喜歡自己小妞妞的人，不應該是人緣不好，只是朋友太少！這和你本身個性有很大關係，你交朋友態度「隨緣」，但講難聽點就是不夠積極，臉上常掛著一號表情，讓人感覺難以親近，遇到問題也不喜歡向人多做解釋，無形中朋友自然多不起來。所以建議可專攻一項才藝，並適時表現自己，即便不主動出擊也能吸引別人跟你做朋友。