吃泡麵會致癌？「4種可憐食物」被誤會N年　專家揭真相網友傻了



▲泡麵吃多會變木乃伊？多種食物被爆會致癌引發網友恐慌。（圖／示意圖）

生活中心／綜合報導

台灣美食蓋出名，使得國人的體脂肪、體重逐年上飆，也因為飲食習慣的改變，讓癌細胞有機可趁。大家都知道，除了生活習慣，「飲食」也是罹患癌症的重要因素，愛吃油炸、加工食品、甜食等更容易讓疾病找上你，而在生活中，一直有許多食物常被灌上「致癌」的罵名，真的有那麼嚴重？陸媒《生命時報》邀請專家，要為4種食物平反，網友看完覺得驚訝？

1.隔夜菜

網路瘋傳隔夜菜會產生致癌物「亞硝酸鹽」，過去也曾引發網友議論，但中國工程院院士陳君石說，有些隔夜菜保存不當、存放時間太長的確可能如此，但是否致癌要看劑量，因有實驗表明，隔夜菜中的亞硝酸鹽含量雖略有上升，但含量有限，要達到致癌的實質影響很難。

過年婆媽最愛準備滿桌菜了，但常常剩一堆吃不完，得重複加熱再吃好幾餐嗎？晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎提醒，年菜冰過再加熱，若溫度及時間不夠，容易發生食物中毒的現象，像是黏膜傷口（例如口腔）常見的金黃色葡萄球菌，用100 ℃熱水煮沸30分鐘仍不會被破壞，其中的腸毒素會造成噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，1～6小時就會發病。而隔夜年菜最常見的大腸桿菌，需要在中心溫度達70 ℃以上，加熱持續超過5分鐘以上才會被殺死。

趙函穎提醒，隔夜食物再次烹煮，以為高溫持續加熱就可以殺死細菌，但大部分的營養早就消失不見了，例如維生素B群、維生素C這些水溶性的維生素，都已經被氧化破壞，其實只是在吃「食物的屍體」罷了。而火鍋類、佛跳牆等湯品類若長時間反覆加熱，其中的海鮮和肉類會溶出大量普林和膽固醇，而引起慢性疾病，千萬不要加熱或滾煮超過30分鐘。

2.泡麵

很多人說泡麵因為含有防腐劑、抗氧化劑，因此吃多了會變「木乃伊」？陳君石認為，泡面雖稱不上健康，但其中的防腐劑和抗氧化劑都是常規的食品添加劑，只要適量食用，對人體不會造成太大的影響。



▲網路瘋傳大豆中的雌激素會誘發子宮肌瘤生長或是罹患乳癌。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）

3.豆漿

網路謠傳豆製品含有大量植物雌激素，容易誘發女性罹患乳癌？但其實大豆中的雌激素具有雙向調節之作用，當體內雌激素下降，它能夠補其不足，以預防更年期症候群和骨質疏鬆；當雌激素太高時，它也有抑制作用，具有預防乳癌的效果。

婦產科名醫鄭丞傑在新書《鄭丞傑醫師的婦科診療室》指出，常遇民眾詢問「吃山藥、豆漿、當歸是不是也會誘發肌瘤？」但他指出，山藥、豆漿、當歸因為屬植物性荷爾蒙，結構與人體分泌的雌激素結構式並不完全相同，所以適量食用不會造成影響。但若是大量服用萃取過的高劑量產品，如大豆異黃酮保健品，才比較有可能對肌瘤造成影響。

4.微波食品

除了隔夜菜，微波食品也常被網友拿來與致癌食物相提並論，網友認為微波加熱時會讓食物的分子結構產生改變，而新分子具有毒性恐有致癌疑慮。但中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授范志紅解釋，微波只是加熱食物中的水分子，食物本身並不會發生化學變化，因此不可能產生致癌物。

上海華東醫院主任營養師陳霞飛提醒，吃東西時只要掌握「吃得鮮、吃得淡、吃得粗、吃得苦及吃得酸」就能將癌症擋在門外。多吃富含抗氧化劑、類胡蘿蔔素、維生素C及類黃酮類食物的新鮮食物，具有抗癌的效果；此外，吃得清淡也能避免高鈉鹽對胃黏膜造成損害，不止是鹽巴，還要注意味精、醬油等調味料。

專家提醒，吃得粗為食物中膳食纖維的補充，當食品被加工的越細，膳食纖維流失的越多，因此務必從「原形食物」下手補充膳食纖維。而通常有苦味的食物都具有良好的防癌作用，像是檸檬、柑橘、葡萄柚等能增強抵抗力，還能預防口腔癌、肺癌、乳癌和胃癌。「酸」則能抑制癌細胞生長，適量的在各種料理中添加醋，不僅能讓美味提升，對健康養生也很有效。