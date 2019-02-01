小腹凸＝愛吃冰！4個「肚子變胖位置」秒懂如何消...小蠻腰乍現



▲你的肚肚脂肪難消嗎？請先找出你的大肚腩位置。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



女生變胖最明顯就是下肢和肚子開始囤積脂肪，但其實胖肚子的原因百百種，可能久坐導致脂肪堆積，或者是腹內藏太多宿便造成凸起，只能說變成「小腹婆」不一定是吃太多所造成。根據《JUKSY》報導，教你從4種「腹部凸起位置」找出你大肚子的原因，怎麼消除女網友一定要看。

1.肚臍以上凸出

這點真的沒救！肚臍以上的肉肉凸出單純就是「胃口太大」，尤其年關將近，大魚大肉下肚，或是約好久不見好友大啖美食，一不小心吃得太飽、太撐，這個位置就會明顯外凸，但等到消化完畢後，自然會消除啦。



2.肚臍周圍凸出

如果你是肚臍周圍凸出，可以先回想一下這禮拜的排便是否順利，如果沒有，即代表你的宿便要爆滿啦！不妨喝點能促進腸胃蠕動的優酪乳、吃點香蕉讓便便們出來透透氣，此舉就能消除你肚臍周圍的肉肉囉。



▲小腹外凸代表體質濕寒，可能是喜歡吃冰、喝冰飲所導致。（圖／達志／示意圖）

3.肚臍下方小腹外凸

肚臍底下外凸的人，代表體內又寒又濕，可能的原因是愛喝冰水！但女生狂飲冰水不僅會讓子宮受寒，還可能讓小腹受寒並囤積脂肪，漸漸胖起來。

《ETtoday健康雲》刊登彭溫雅中醫師的文章，她曾指出「如果常喝冷飲，而冷飲不只是冰開水而已，通常代表冰的含糖飲料，多餘的糖分會增加內臟脂肪的囤積；而冰飲的低溫會使胃壁細胞長期處於血流減少的情況，身體自然會在冰冷的臟器旁形成脂肪以保暖臟器；所以吃冰會『長小腹』的說法，與內臟脂肪過多，小腹脂肪堆積有關。」

4.腰兩側有贅肉

腰部兩側長贅肉可能是「帶脈堵塞」所導致，而帶脈如同皮帶，一但鬆弛或是斷掉就沒辦法束緊褲頭，反而會讓肥肉橫向發展。想保持帶脈通暢，飲食一定要清淡，定時排便。

過去《ETtoday健康雲》採訪李昀真中醫師，她說，腹部肥胖代表你的帶脈阻塞，「每個人自身都配戴一條腰帶，叫做『帶脈』，它是橫向的喔，剛好可以用來約束縱向的各個經絡。」她說，帶脈阻塞原因多，像是作息不規律、久坐不運動、愛吃高熱量食物等等，這些行為都會讓帶脈不再有約束的能力。

李昀真說，當多餘的贅肉堆積在腰腹處，即會形成可怕的鮪魚肚，讓你像個「小腹婆」。而帶脈不通影響不只於此，她說還可能引起嚴重便秘、月經不順、腰部痠痛及失眠三高等等。而提到要讓帶脈暢通的方法，她建議：「有空用拳頭輕輕敲打帶脈300下，不論散步、早晚躺在床上，或是看電視時都可以敲」，她特別提到「最佳敲擊點」就在肋骨下方，因為此處也有肝膽經的穴道，能幫助你放鬆壓力、消除脹氣。