女便秘1週：救我！尿管插肛「帶屎水屁」狂炸...醫手指一捅完了



▲婦人便秘1週，腹脹肚痛送急診，求醫師救救她。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導



一名50多歲婦人自產後就有便祕情況，憋著憋著成為習慣，從「3天大一次→5天才大」，某天送急診自述一週未排便，腹脹如孕婦、痛到盜汗拜託醫師救救她，X光檢查發現她腸子脹氣脹到瀕臨壞死。情急之下，醫師以肛管插入排氣，但卻頂到異物出血，隨後改以尿管降低腹壓，沒想到糞水、陳年老屁隨著尿管噴出，臭炸急診室。安排大腸直腸外科醫師檢查，竟發現她已罹大腸癌。

別以為三天五天沒大便不要緊！長期便秘會增加罹患大腸癌的風險。急診室醫師田知學在《醫師好辣》節目中分享，女生除了很會憋尿，便便憋久了也會形成習慣性便秘，一名50歲出頭的中年婦女，自從生完小孩後開始出現便秘，從3天大一次進階為5天才大一次，某天送急診，自述已一個多禮拜未排便、未放屁，腹脹如孕婦，手敲發出「咚咚咚」鼓音，肚子痛到盜汗，拜託醫師救救她。



▲田知學用尿管插入婦人肛門，舊屁、糞水隨著管子噴出。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

照X光檢查，發現婦人大腸內都是氣體，田知學說「因為腸子在撐到一個程度是可以壞死的，她腸子接近到快壞死，已經撐到快極限」，此時無法進行任何檢查，只能緊急疏通，因此她試著先用肛管插入， 讓屁噴出以降低腹壓避免腸壞死，不料捅入時出血，「好像有東西堵著，我手進去摸，有個很奇怪形壯的東西硬硬的在裡面」，情急之下換管徑較小的尿管，以手加潤滑劑引導尿管進入婦人肛門內。

「嘶～」的一聲，婦人腸內的氣漸漸排出，田知學說，「整個急診室就是很舊很舊的屁，跟大便的味道」如沼氣噴出，加上腸內壓力過大，因此尿管後還得接上袋子，「糞水什麼都噴出來」，臭氣沖天，但看著原本哀嚎的婦人終於露出笑容，她也深感欣慰「至少先救這一段」。但後來安排大腸直腸外科醫師進行檢查，竟發現原本田知學手指頂到的竟是直腸癌，「所以長期便秘，是真的會增加大腸直腸癌」的風險。