沒有愛錯人！6組星座＝超速配「靈魂CP」　射手包容OO衝動個性



▲你和現在交往的另一半稱得上是「靈魂伴侶」嗎？（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

2018苦情單身一年的網友們，找不到人取暖，夜裡體冷心寒好想找個伴嗎？但回顧過去交往的伴侶總是以分手收場，分開的理由總以個性不合、沒有未來、變淡了等種種藉口說掰掰，讓你開始對愛情產生懷疑。對此，國外網站《Yourtango》統整出屬於「靈魂伴侶」6組星座情侶，未來談戀愛可從此下手，非單身的人也快看看你們適不適合吧。



1.巨蟹座&天蠍座

感情最豐富、心思最細膩的巨蟹座需要獲得情感的支持，因此同樣內心如火的天蠍座正好能夠給予他們又強烈又滿溢的愛，能保護巨蟹們不受到傷害。而本身較為被動、不容易對他人敞開心房說心事的天蠍們，也會被巨蟹的忠誠、熱情又有親和力的特點給暖化，逐漸卸下心牆。

2.牡羊座&射手座

牡羊平時很衝動，生活中的工作表現力求表現好勝心強，就連在兩性關係裡也是衝突製造機，此舉容易嚇跑許多不瞭解他們的人，在12星座中知心的好友也沒幾個，但有一個星座，包容力極強，對人友善，那個人就是射手座，他們和誰都能成為好朋友。但有時射手們有些自我為中心，此時說話直接、又不怕得罪人羊羊們，就能坦白的點出射手的盲點，及需要改進的地方。兩個火象星座互相理解，還真的很合。

3.金牛座&摩羯座

金牛和摩羯都是很踏實、很勤奮的星座，他們極為負責又很可靠，很難想像這麼多共通點的他們會有不合的時候。更重要的是，他們的目標導向使他們能成為很棒的工作伙伴，而對於生活及愛情的價值觀卻又讓他們能進階成為很好朋友，甚至是伴侶。



▲天秤和雙子互補的個性讓他們成為靈魂伴侶。（示意圖／Pixabay）

4.天秤座&雙子座

穩重的天秤和生活態度抱持輕鬆的雙子座，兩人相處起來感到舒適，且能成為無話不談的伴侶，因為兩人都很擅長聊天。本身習慣踏實生活的天秤會將喜歡天馬行空的雙子拉回現實，而有趣的雙子也能帶天秤體驗不一樣的新奇事物，有點互補又有點相近的倆人，最有可能成為靈魂伴侶。

5.獅子座&水瓶座

愛面子的獅子，最喜歡成為萬眾矚目的焦點，反觀水瓶個性較為隨性，就算當邊緣人也逍遙自在，也因為這樣，彼此可以成為對方最適合的伴侶，因為水瓶不想奪走獅子的風采，而獅子也不會硬要水瓶融入他們不感興趣的社交場合，互相尊重、保有自己的私人空間卻又能補足對方渴望的，才是愛情最迷人之處。



6.雙魚座&處女座

談戀愛最有趣的地方，在於兩個不同個性、不同生活模式的人也能湊在一起！雙魚和處女就是最佳寫照，魚魚們會因為處女的細心及善於規劃而變得踏實，而處女們也會因雙魚浪漫的藝術家思想而被激盪出更多創意，所以看起來個性南轅北轍的兩個人在一起，很微妙也更適合。