實測準炸！1張牌測你2019「身體有多差」　抽到月亮＝心好累喔



▲用直覺選一張牌，測測你在2019的健康運吧。（圖／《禽獸姐的萬應室》提供，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

2018年身體健康每況愈下，感冒、受傷樣樣找上你，讓你在過去一年常常抱病找醫生，成為急診室常客嗎？趁著2019年新春跟著《ETtoday健康雲》一起抽張牌測測你的健康運吧！健康的身體是人們一輩子的財富，也是生來陪伴你一輩子的載具，而你是否有好好善待呢？

多年愛好塔羅牌占卜經驗的《禽獸姐的萬應室》，特別選出6張牌供網友測測自己新春健康運，並分享提升健康運勢的建議，希望能喚起更多人關心自己的健康。記者及同事實測後，驚呼「真的有準！」。但她也溫馨提醒，本文僅供參考，不能取代醫學治療，「有病就要看醫生」，以免延誤病情哦！

請大家抽牌之前深呼吸，默念：「我是OOO，我想知道屬於我的2019新春健康運」，並以第一直覺，從以上6張牌，選出你喜歡的「那張牌」，選好了嗎，那我們開始囉！如果你選到的是......



▲ABCDEF，你選的是哪一張牌呢？

A太陽：

禽獸姐說，抽到這張牌的你，代表2019健康運很好，說明你本身體力相當旺盛，精神飽滿、神采奕奕，但倘若這段時間有生病，或接受手術治療者，這張牌也象徵著你的病情、身體狀況將會逐漸復原及好轉。她建議抽到這張牌的人，可依照自己情況從事戶外活動，可以到陽光充足的地方活動筋骨，能讓緊繃心情和健康獲得大大提升，連帶的其他好運也會跟著來唷。

B.教皇：

抽到這張牌的你，原本的生活就相當規律，或是常常有長輩在身邊耳提面命，替你照看著作息，因此健康自然不算太差。但禽獸姐說，若本身有熬夜習慣，建議你的在新的一年，能夠開始循序漸進的養成良好作息；若本身就屬規律生活的人，則可繼續保持這樣的好習慣，且適當的運動不可少。抽到這張牌的人若想要提升自己的健康運勢，也切記要尋求專業、正派的管道，例如諮詢醫師、營養師、健身教練等專業人士的建議，千萬不要誤信偏方或網路謠言，以免耽誤自身健康。

C.聖杯：

抽到聖杯的人，健康狀況大致維持得不錯，只不過最近大吃大喝機率增加，可能發福了不少，或許是春節餐桌上的大魚大肉、零食，常讓你忍不住貪吃又貪杯了。禽獸姐提醒，別忘了要適時的收斂、忌口，更要提醒自己「均衡飲食」，注意攝取蔬果等營養，尤其要少喝酒。

D.權杖：

大家過年返鄉團圓，而你就是那位在春節值班的苦命人嗎？又或者有不得不處理的任務、工作，或發生不得不堅守崗位的狀況嗎？禽獸姐分析，這可能導致你壓力很大，甚至間接引發健康上的問題，尤其要注意肩頸、背部發生痠痛及僵硬狀況。但也要記得適時喘口氣休息，伸展筋骨及肩頸，偶爾可做瑜珈或是按摩，都有助於改善狀況。

E.寶劍：

過年就是要「耍廢」嗎？每天活得像灘爛泥似的，就連家人也看不下去？其實你正在休息充電、蓄勢待發！正所謂「休息是為了走更長遠的路」，正是你現在的處境。禽獸姐建議，把握休假期間，好好獨處，將重心放在內在心靈，而非外界的紛紛擾擾，對你來說很有幫助。但也要提醒自己「凡事莫著急」，趁著休息時間與自我心靈對話，仔細想想、慢慢來，你會逐漸理出一個頭緒，為自己新的一年活得更燦爛、更貼近自己想要的生活。

F.月亮：

抽到這張牌的你，最近可能因為「心累」，或多或多少連累了健康。禽獸姐分析，身與心互為表裡，往往相互牽連，若你本身為女生，可能得注意內分泌失調狀況，你的心情不佳可能來自於對某件事物的擔憂、恐懼和不安全感，而讓你有些無精打采，但你是否曾想過，實際的狀況或許並沒有想像中嚴重，「現實」不等於你的擔憂，也不等於你的恐懼，尤其對於還沒發生的事件，所以不要自己嚇自己。仔細一瞧，那怪物或許是自己想像出來的，就如同夢境一般，再危及也傷不了你。因此建議，可以透過藝術或文字抒發，或者接觸身心靈領域、心理諮商等管道，好好地撥開迷霧、釐清問題，才能安撫好自己的情緒。

本文諮詢專家：「禽獸姐的萬應室」，以多年愛好塔羅牌占卜的經驗，與大家分享新春健康運勢占卜，希望喚起更多人關心自己的健康。本文意見僅供參考，但不能取代正統醫療，若有身體不適，請立即就醫，以免延誤病情喔！