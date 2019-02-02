女網友哭了！醫：年前染頭髮「4種人母湯」　月經來細胞弱好傷



▲過年前大家總喜歡換個髮色帶來新氣象，但有些人就是不適合染髮。（圖／達志／示意圖）

圖、文／健談

年關將近，許多人會趁著年前上美容院整理頭髮，甚至換個顏色讓自己看起來更年輕時髦，但聖仁皮膚科鄭嘉琪醫師提醒，染髮可不是人人都適合！鄭醫師補充，由於染髮劑大多為化學成分，若皮膚敏感、受損者較容易出現泛紅或疼痛問題；此外，生病、體弱或是大病初癒者也都不適合染髮，以免加重不適症狀喔！



▲皮膚科醫師提醒這4種人不適合染髮，請睜大眼睛看。（圖／健談授權提供）

年前換新裝，哪些人不適合染頭髮呢？

1.皮膚過敏者：

若頭、頸、臉部皮膚出現過敏、腫脹或受傷情況時，都不建議染髮，以免染髮劑的化學藥劑刺激而加重不適症狀。若屬於敏感膚質者，首次染髮前最好在皮膚內側局部測試染髮劑是否會誘發過敏反應，確認無出現過敏症狀後再染髮為佳。

2.生病期間：

染髮劑大多含有化學成分，故生病、體弱，甚至大病初癒時都不建議染髮，以免增加身體的負擔，或加重不適症狀。

3.生理期間：

女性生理期時，是身體細胞較為脆弱的時候，也因為體內荷爾蒙變化，頭皮容易出現發炎、長痘或是過敏症狀，也容易出現細微傷口；若在此時染髮，化學成分更容易刺激頭皮皮膚而出現紅疹、搔癢、水泡，甚至潰瘍的狀況，故建議最好避免。

4.燙髮一週內：

因燙髮也是利用化學藥劑來改變頭髮的結構，難免會對頭皮造成刺激。因此，在燙髮一週內最好不要再染髮，以免因過多刺激而出現不適反應。

除了上述建議外，孕哺媽媽到底可不可以染髮呢？鄭嘉琪醫師表示，其實孕哺媽媽若在健康狀況良好的情況下，少量接觸化學藥劑對於孕期胎兒或哺乳中的嬰幼兒是不至於造成嚴重的影響。但鄭醫師也提醒，因為染髮產品的安全性檢測很難找到孕婦、哺乳婦女來進行實驗，故無法百分之百確知產品對嬰幼兒的安全性；因此，建議孕哺媽媽還是盡可能避免經常性的染髮為上策。

諮詢專家：聖仁皮膚科鄭嘉琪醫師

本文經授權轉自：健談