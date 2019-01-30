醬料不要全部擺門邊！過年清冰箱「4大地雷」蛋先洗再冰超NG

▲冰箱內的食物擺放有技巧，才能避免食物互相污染或變質。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

過年前除了掃家裡，不要忘了清冰箱！專家指出，很多人都有「食物只要凍起來就不會壞、雞蛋要先洗在放冰箱」的觀念，但其實都是錯誤方式，冷凍只能抑制大部分的微生物生長，並無法消滅食物中的微生物，雞蛋碰到水容易因蛋殼潮濕加速蛋的腐壞，最好的保存方式還是須將食物分裝好、依性質分層擺放。

董氏基金會營養中心許惠玉主任指出，不少家庭都不會有分層、分裝的習慣，但其實分層、分裝不僅方便拿取，更有助避免熟食、生食互相污染，或因反覆解凍和冷凍造成的品質下降，另外，很多人習慣把調味料放在冰箱門邊，但冰箱門邊是最容易溫度上下改變的地方，因此較適合放不易壞掉、或者比較快使用完的調味料。

許惠玉提醒，並不是所有的食物都能放入冰箱，例如香蕉、火龍果、奇異果、蘋果等水果，放進冰箱不僅無法保鮮，反而容易加速本身及冰箱內其他食物腐壞速度，而粉狀、烘焙類食物：如奶粉、咖啡粉、餅乾、蛋糕等，若沒有完全密封就放進冰箱，反而會吸收冰箱裡的各種氣味及濕氣，容易發霉。

另外，儲存食物時最好別將冰箱塞太滿、也不要擋住出風口，以免冰箱須更長的時間來達到冷卻溫度，耗能之外，也容易造成視線死角，增加清潔與整理的難度，建議可用「食物先分裝、依性質分層放、門邊置放調味料、雞蛋獨立儲存」4大方式清理冰箱。

▲專家提醒，冰箱門邊盡量不要放會使用很久的調味料。

1.熟食放上層、生食放下層

為了避免生鮮食材流出的水汙染到熟食，建議熟食放上層、生鮮食材放下層，放入冰箱的熟食要用保鮮膜完整覆蓋或用保鮮盒裝好，若是未食用完的罐頭，也應另外用碗盤或保鮮盒盛裝再放入冰箱。

2.食材先分裝再放入冰箱

例如大包裝冷凍肉品，為了避免因反覆解凍和冷凍造成的品質下降甚至細菌汙染，應在放入箱前先行分裝，並標示保存期限及購買或拆裝日期，以先進先出的方式拿取烹煮。

3.門邊放置不易壞的調味料

開開關關的冰箱門，是冰箱中最容易溫度上下改變的地方，因此較適合放不易壞掉、或者較快使用完畢的調味料，但仍要注意保存期限。

4.蛋品放置上層

雞蛋買回家後先清洗再放入冰箱其實是錯誤作法，反而容易因蛋殼潮濕加速蛋的腐壞。買回家的雞蛋最好先用乾布將蛋殼擦拭乾淨，再將圓端朝上放入冰箱專門置蛋的位置，若是小型冰箱沒有專門位置的話，則建議放入冰箱前以袋子裝好或用盒子蓋住放置在冷藏櫃，減少與其他食物互相污染的機會。

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