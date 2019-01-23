「肚子有點餓」助長高！　營養師曝「生長激素分泌3大時間」

▲營養師提醒，想要長高要飲食均衡、少吃甜食和好好睡覺。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

每個人都想要身高高人一等，專家也不斷推廣營養均衡、少吃甜食、好好睡覺是長高三大關鍵。營養師也別提到，生長激素在「睡覺時、運動後、肚子有點餓時」3個時間點較容易分泌，父母務必給孩子充足的睡眠時間，也要避免讓孩子吃飽直接去睡的習慣。

營養學專家吳映蓉出席灃食基金會講座時指出，每個人都知道飲食均衡就是要吃足6大類食物，包括全穀雜糧類、蔬果類、乳品類、豆蛋魚肉類等，但對於飲食內容並不是完全清楚，再加上不少孩子都會偏食、加上晚睡、運動量不足，進而導致飲食無法均衡。

生長激素在晚上8到12點間分泌最旺盛，建議孩子在10點前上床睡覺，且睡足8~9小時，並多運動刺激分泌生長激素，有助於適當生長發育；另外，而人在肚子有點飢餓的時候，血糖會偏低，這時生理調控會進一步刺激有升糖作用的生長激素分泌，因此吳映蓉也建議避免讓孩子晚上有吃飽去睡的習慣。

吳映蓉說，全穀雜糧類是碳水化合物的主要來源，要多選擇原態食物，增加纖維質攝取，豆魚蛋肉類則是蛋白質的主要來源，一旦蛋白質不夠，容易引起掉髮、免疫力下降等問題，建議可攝取多元蛋白質食物，特別是優先選擇豆類。

而蔬菜類及水果類則是纖維質及植化素的主要來源，植化素有助預防疾病病、延緩衰老，乳品類是鈣質的主要來源，建議每日可以攝取1.5-2杯牛奶（240毫升/杯）或優酪乳，即可達到60-70%每日建議攝取量。

另外，吳映蓉也提醒，根據英國研究結果顯示胰島素和生長激素互為結抗，父母千萬別提供過多糖份，如甜食、含糖飲料等給成長中的孩子，飲食上也建議可以透過國健署「我的餐盤」接觸6大類食物，讓孩子從小養成營養均衡、不偏食的習慣。

【我的餐盤6口訣】

1.每天早晚一杯奶

每天早晚各喝一杯240毫升的乳品，攝取足夠的乳品可以增進鈣質攝取，保持骨質健康，或於餐中以乳品入菜或食用起士、無糖優酪乳等方式增加乳品類食物攝取。

2.每餐水果拳頭大

1份水果約1個拳頭大，切塊水果約大半碗~1碗，1天應至少攝取2份水果，並選擇在地、當季、多樣化。

3.菜比水果多一點

青菜攝取量應足夠，體積需比水果多，並選擇當季且深色蔬菜需達1/3以上，包括深綠和黃橙紅色。

4.飯跟蔬菜一樣多

全穀雜糧類份量約與蔬菜量相同，且盡量以「維持原態」的全穀雜糧為主，或至少應有1/3為未精製全穀雜糧，例如糙米、全麥製品、燕麥、玉米、甘藷等。

5.豆魚蛋肉一掌心

蛋白質食物1掌心約可提供豆魚蛋肉類1.5~2份，為避免同時吃入過量不利健康的飽和脂肪，選擇這類食物優先順序應為豆類>魚類與海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，且應避免加工肉品。

6.堅果種子一茶匙

每天應攝取1份堅果種子類，1份堅果種子約1湯匙量，約杏仁果5粒、花生10粒、腰果5粒，可於一天內固定時間攝取足1湯匙量，或分配於3餐，每餐1茶匙量（1湯匙=3茶匙）。

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