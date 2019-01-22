突天旋地轉！6種人容易「眩暈症」纏身...愛冰飲、甜食也中

▲長期熬夜、情緒起伏太大的人都容易發生眩暈狀況。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

幾乎人人都有發生過頭暈的情況，輕微稍作休息或補充睡眠即可緩解，但重則天旋地轉、難以站立，甚至伴隨噁心嘔吐、耳鳴等，臨床上也較常見6種人容易有眩暈狀況。醫師提醒，常熬夜、情緒起伏過大、工作需要高度集中注意力，甚至是喜歡喝冰飲、愛吃甜食的族群都是高危險群。

中醫師賴睿昕說，眩暈症主要分成「中樞型」及「周邊型」兩種，臨床近9成屬於「周邊型」，主要是內耳失調，包括梅尼爾氏症或是耳石症等，少部分病患為「中樞型」，要特別小心是中風或是腦腫瘤在作怪，嚴重時可能危及生命，此外，姿勢性低血壓、低血糖、貧血或是長期低頭頸椎出現骨刺壓迫，也會直接或間接導致眩暈症。

賴睿昕提醒，用藥仍須搭配個人舌、脈以及搭配兼症等去做評估，建議民眾須前往合格醫療院所進行治療勿自行服藥較為恰當， 眩暈偶發或症狀不嚴重的患者，平時工作一小時左右，可以閉上雙眼休息三分鐘，同時按摩頭部上、中、下的百會穴、率谷穴、風池穴來做日常保健。

▲若眩暈伴隨入睡困難、明顯疲勞感，可能是心埤血虛證型。

【6大常見眩暈族群】

1.工作須高度集中力

屬於心脾血虛，常伴隨入睡困難、疲勞感、面色淡白等症狀，治療方向以補氣血、益心脾為主。

2.情緒起伏大

屬於肝陽上亢，可能伴隨轟隆耳鳴、口乾口苦、面部泛紅等症狀，治療方向以平肝潛陽為主。

3.長期熬夜或日夜顛倒

屬於陰虛陽亢，可能伴隨多夢心煩、盜汗，眼睛乾澀等症狀，治療方向以滋陰潛陽為主。

4.過度勞力

屬於中氣虛弱，可能伴隨全身無力、容易冒汗、喜躺不喜坐、喜坐不喜站等症狀，治療方向以補益中氣為主。

5.年長族群

屬於腎精虧虛型，眩暈以外還可能伴隨耳鳴、腰膝痠軟、記憶力減退等症狀，治療以填腎補精為主。

6.喜喝飲料、冰涼、甜食

屬於痰濁中阻，眩暈以外可能伴隨噁心嘔吐、食慾下降、四肢沉重等症狀，治療以祛痰化濕為主。

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