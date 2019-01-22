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3歲女童命喪噴槍！　醫推測「可能致命關鍵」：躲都來不及

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▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名女童因空氣噴槍噴嘴致死，醫師推測可能是氣體竄入縱膈腔等因素造成憾事。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名女童因高壓空氣噴槍噴嘴致死，真正原因還待法醫進一步檢驗。胸腔內科醫師推測「氣體滲漏到縱膈腔、支氣管和肺泡被撕裂、氣體進入血管」等都是可能因素，因為強力氣體進入體內，造成胸腔壓力增大，支氣管、肺泡受到傷害等，都會影響整個呼吸循環，一瞬間的氣體壓力直接造成傷害，可能躲都來不及。

該名女童急救當時已經呈現死亡狀態、沒有呼吸，顏面及頸部嚴重腫脹，且有氣胸、氣腫及皮下氣腫等現象。雙和醫院胸腔內科主任李岡遠強調，空氣有很大的壓力，從支氣管到肺泡都會產生壓力傷害，嚴重會撕裂支氣管的表皮細胞。

李岡遠說，氣體從嘴巴進入，有些會竄到皮下，引起皮下氣腫，就會出現脖子、胸部腫脹等症狀，但一般來說，皮下氣腫不會致命，僅會造成不舒服，嚴重的是氣體鑽進「縱膈腔」，致死率相當高。

▲▼ 記者實測噴槍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲噴槍威力大，醫師警告，一瞬間空氣壓力可能撕裂支氣管、肺泡。

李岡遠解釋，如果撕裂位置如果比較中心點，就會從氣管、支氣管旁邊滲漏到包覆氣管和心臟的「縱膈腔」，造成胸部壓力增大，影響循環系統，引起休克，又或者是氣體撕裂支氣管、肺泡，影響從氣管、支氣管再到肺泡做氧氣交換的完整呼吸循環，導致無法呼吸致死；另外，空氣壓力跑進血管，也會造成空氣栓塞，一樣會缺氧死亡。

而針對氣胸的部分，李岡遠說明，肺泡破裂後會漏氣，空氣就會跑到肋膜腔，肋膜腔壓力越來越大，就會引發氣胸，如果太嚴重，甚至會變成張力性氣胸，肺部壓力會越來越大，心臟就會受到壓迫，導致血液無法回到心臟，同樣會造成休克致死。

另外，也有人認為，一般人遇到這種狀況，應該會下意識躲開。對此，李岡遠則說，因為不知道當時真正的壓力多大，也有可能是一瞬間的壓力直接造成傷害，連躲的機會都來不及，但因為並不知道詳細狀況，僅能依據目前的狀況去推測死亡原因，還是要等待法醫等相關單位進一步鑑定。

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關鍵字： 噴槍 高壓噴槍 加油站 女童 胸腔內科
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