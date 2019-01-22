天冷心血管患者增　心臟病、中風徵兆「手臂痛、嘴歪」快就醫

▲突然發生胸悶、胸痛，要留意可能是急性心臟病發作。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

根據氣象局資料顯示，未來一週天氣冷颼颼，23日北部最低溫約會降至11度，24日清晨持續低溫，西半部日夜溫差大。專家提醒，天氣一變冷，心血管疾病因身體不適就診病人就會增加，要牢記心臟病和中風徵兆，尤其急性心臟病發生，可能會有「手臂疼痛、極度疲倦」等容易忽略的症狀，一定要緊急送醫才能把握黃金搶救期。

國健署指出，當溫度降低或氣溫驟降時，血管就會跟著收縮，容易造成血壓升高，增加心臟病及中風急性發作風險，尤其是心血管疾病患者及年長長輩，不適合在天氣最冷的清早外出運動，建議等太陽出來氣溫回升，天氣暖了再出門。

另外，出門需穿著禦寒衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，最外層可選擇具有防濕與防風功能外套，儘可能選擇容易穿脫的衣物。

而近期是年終尾牙聚餐時節，別因天冷而大吃大喝，挑選多蔬菜、豆類、白肉及少肥油的菜色，並可請餐廳調整上菜的順序，先享用蔬菜及水果，增加飽足感，減少大魚大肉攝取，高鹽的加工食品淺嚐即止，降低身體不必要的腸胃及三高失控等負擔，聚餐結束，外出返家時務必做好保暖措施，減少往返室內、戶外間溫度驟變對心血管的影響。

需特別注意的是，三高和心血管疾病患者，規律用藥及監測血壓不能間斷，規律服藥才能有效控制病情，天天量血壓做好血壓監測，才能減少天冷造成心血管的健康影響，若出現下列心臟病及中風徵兆，要立即就醫，爭取黃金搶救期。

▲突然單側手腳無力是明顯中風徵兆，要盡快就醫把握搶救期。

【心臟病徵兆】

突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作。

【中風徵兆】

牢記「臨微不亂」口訣，以辨別中風四步驟，把握急性中風搶救的黃金3小時。

「臨」時手腳軟：單側手腳無力，或單側舉不起手腳 （ARM）。

「微」笑也困難：臉部表情不對稱，或嘴角歪斜 （FACE）。

講話「不」清楚：口齒不清或無法表達（SPEECH）。

別「亂」快送醫：看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119緊急送醫（TIME），減少罹患死亡及病後遺存功能障礙的風險。