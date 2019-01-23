「鼻屎怪」現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱　醫3挖才出洞

▲花蓮一名兒科醫師從4個月大新生兒鼻孔中挖出2公分鼻屎！（圖／鄭永隆醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

花蓮一名媽媽帶4個月大嬰兒去打預防針，同時反應孩子鼻塞聲很大，醫師便拿棉棒檢查鼻孔，沒想到竟從孩子鼻孔裡拉出一條「2公分直挺挺的鼻屎」，連在一旁的媽媽都忍不住拿起手機拍照，笑說「拍下來給爸爸看！」醫師把有趣的畫面分享到臉書，有網友看了直說「根本世界紀錄，莫名療癒！」

花蓮基督教門諾醫院小兒科醫師鄭永隆說，媽媽是帶孩子來打預防針，也特別說孩子的鼻塞聲很大，進一步檢查兩側鼻孔，發現鼻屎沒清乾淨，當時很順利挖出右邊鼻屎，但沒想到左邊鼻屎挖了3次都挖不出來，之後用棉棒沾生理食鹽水再試一次，沒想到瞬間拉出一條2公分「鼻屎怪」！

鄭永隆指出，1歲以下的小朋友氣管發育還沒成熟，睡覺、吃奶和呼吸都會有咕嚕嚕的聲音，門診遇過很多家長反應小孩子的鼻塞聲音很大，很多都是鼻屎沒清乾淨造成的。他說，比較軟的鼻屎，小朋友只要打噴嚏，就會直接噴出來，可是冬天因為天氣乾燥，鼻屎容易比較硬，不好隨著噴嚏噴出，就會積在鼻道裡，累積多了就會導致鼻塞聲越來越大。

鄭永隆建議，父母每天都要檢查孩子鼻孔，替孩子清理鼻屎，只要拿乾淨的棉花棒輕輕清理即可，如果遇到結塊的硬鼻屎，可以用棉花棒沾生理食鹽水，先讓鼻屎軟化，就可以輕易清理，千萬不要硬摳，以免傷害黏膜，造成流鼻血。

鄭永隆受訪時笑說，當時他和媽媽都驚呆了，都拿起手機拍下這條「鼻屎怪」，而他也將照篇分享到花蓮人社團，引起網友關注，紛紛在留言處回應「好像菜梗」、「像鐘乳石」、「瞬間呼吸順暢」、「根本世界紀錄，莫名療癒」。