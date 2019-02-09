過年狂滑手機恐「成癮症」上身　醫提「6歲↓建議螢幕時間」

▲春節寒假期間孩子待在家中的時間較長，恐沈迷電子產品。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

春節寒假期間孩子待在家中的時間較長，有更多機會玩電子產品打發時間，除了造成視力變差，還可能影響腦部發展及認知發展、容易注意力不集中等。醫師提醒，若無法掌控玩電玩時間，優先程度日漸增加或取代日常生活事情，要當心罹患「電玩失調症」，另外，醫師也提出各年齡層孩子建議接觸螢幕時間。

根據世界衛生組織日前公布的第11版國際疾病分類編碼（ICD-11）草案中，將「電玩失調症」（Gaming disorder）納入危害精神健康的疾病之一，其主要症狀包含「無法掌控玩電玩的時間、電玩的優先程度日漸增加，取代其他日常生活的事情、出現負面後果仍無法停止玩電玩」。

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師許瑜真指出，並不是所有在打電玩的孩子都會電玩成癮，世界衛生組織也聲明估計被診斷電玩失調症的只有一小部分的玩家，若上述症狀影響到個人、家庭、社會、教育和職業等各方面，且時間持續超過一年，才有可能被診斷電玩失調症。

▲醫師建議，2-5歲孩童一天接觸螢幕時間要小於一小時。

許瑜真進一步解釋，大腦接收螢幕上高強度、快速、新奇有趣的訊息後，腦中的紋狀體會大量分泌多巴胺，增強自我回饋迴路，進一步形成「成癮」狀態，就算未達成癮的程度，長時間面對螢幕，除了影響視力，也會增加罹患心血管疾病及第二型糖尿病的風險，同時對於腦部發展及認知發展、睡眠、注意力問題、心理社會健康等方面皆有明顯影響。

為了避免電玩成癮的傷害，美國兒科學會也開始明確建議兒童青少年的螢幕使用時間。許瑜真說，現在孩童平均螢幕使用時間常遠超過建議量，馬上要調整到規範內一定會有困難，建議可從「孩子房間內不要有電視、不邊吃東西邊看3C、睡前一小時不用3C、記錄使用時間」等方式來逐步改善。

許瑜真提醒，當注意到孩子長時間玩電玩時，建議家長一併觀察孩子是否有情緒方面的困擾（焦慮、憂鬱、易怒等）或是出現其他不同於以往的行為，在網路上花的時間越多，孩子會越不習慣處理現實生活中關係的議題，反而會在家庭及社會適應上遇到更多困難，造成惡性循環。

【孩子建議螢幕使用時間】

1歲半以前

不建議接觸除了視訊以外的螢幕電子產品。

1歲半-2歲

家長陪伴觀賞高品質節目/Apps。

2-5歲

小於1小時/天，建議勿單獨使用。

6歲以上

在不影響到睡眠、體能活動的情形下，家長應與孩子約定使用螢幕的種類與時間。

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