▲照顧悲劇報導7年增10倍！除高齡化外還有「這些原因」。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

2019年才過不到1個月，就發生2起長照悲歌，先是高雄市一名男子因不堪照顧壓力，勒斃父親後在鐵橋上吊，新北市19日又傳出精神障礙男子勒死病母案例。家庭照顧者總會自100年起統計照顧悲劇報導，從原本的一年2件增加到107年22件，短短7年增加10倍，原因除了人口老化、家庭核心化外，也有可能是模仿效應所致。

家庭照顧者總會理事長郭安慈表示，引發長照悲劇的主要原因有三，其一為人口老化、老老照顧；其二為家庭核心化、遠距化；其三為傳統照顧觀念家庭自己扛。根據家總統計，照顧悲劇從100年2件緩升至106年11件，卻在107年暴增至22件，平均每個月就發生1、2起，呼籲媒體多報導成功案例，才能有效減少悲劇發生。

郭安慈提到，許多照顧悲劇都是發生在較為「弱勢」的家庭成員上，家總曾做過統計，每個照顧者平均照顧期程長達9.9年，由於照顧歷程太長，造成主要照顧者的無助與無望，「當已經撐很久的撐不下去，就會造成悲劇。」

▲面對長期繁瑣的照顧壓力，家總提醒自己顧不一定會比較好。（圖／示意圖／取自pixabay）

郭安慈說，家總調查也發現，發生悲劇的家庭，照顧者通常已經照顧家人長達7年以上，許多人甚至與社會脫節，直到快要撐不下去打電話到家總求助時，才驚覺「原來我有這麼多資源可以用」，因此打消自殺意念，其中很多都是「老老照顧」。

「其實這些悲劇都有翻轉可能。」郭安慈表示，全國目前已有50處家庭照顧者支持服務據點，長照2.0也提供「照顧及專業服務」、「交通接送」、「輔具及無障礙環境改善」及「喘息服務」等長照四包錢服務，照顧者只需負擔15%費用，每月最多可獲得3.6萬元補助，有助照顧者減輕負擔。

最後，郭安慈表示，許多家庭面對長照仍有「不要給外人雇」的傳統觀念，殊不知多利用政府資源，把錢用在給「專業的雇」，反而可以提升照顧品質。她也建議媒體報導長照悲劇時，可以如自殺防治班加上警語，並在文末附上長照專線1966與照顧者關懷專線0800-5072722電話，給疲憊的照顧者一根浮木，在必要時得以尋求協助。