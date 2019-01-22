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過年生病何處去？春節開診院所出爐　這3天最難找醫生

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▲健保過年開診,健保署長李伯璋。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「健保快易通」APP可查詢各地開診醫療院所。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

春節連假連放9天，民眾到外地出遊找不到醫院該怎麼辦？健保署表示，民眾可以利用「健保快易通」APP，按照所在地區查詢開診診所，若為小病或持慢箋的民眾，也可以直接到藥局領藥。

健保署專委林淑範表示，截至21日止，已超過95%的醫療院所與藥局將春節連假開診狀況上傳至VPN系統，醫學中心登陸率100%，診所則為97%，藥局登陸率也有95%。

▲健保過年開診,健保署長李伯璋。（圖／記者嚴云岑攝）

▲部分春節開診的醫療院所會在院外掛上旗幟。（圖／健保署提供）

今年春節連假從2月2日放到2月10日，依據健保署統計，過年期間初一到初三開診率最低，以地區醫院為例，除夕開診率約有4~5成，但到初一至初三就掉到20~25%，雖然初四有所回升，但2月10日因正逢週日，開診率又調回2成左右。至於基層診所部分，除夕開診率為25%，初一到初三則掉到5%，初四以後就恢復正常。

健保署為鼓勵假日開診，107年12月1日起已對地區醫院祭出獎勵措施，春節期間也比照週日開診，調升診察費至150點。健保署長李伯璋呼籲，民眾過年期間可多利用APP查詢開診狀況與科別，部分醫療院所也在院外樹立「開診」旗幟，方便民眾辨識就醫。

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