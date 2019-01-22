▲健保理念首編入小五課本，揭「小綠人標誌」隱藏版意義。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台東菜販陳樹菊大愛深植人心，年輕時更因經歷過「沒錢救命」的艱苦，無償為全民健保代言，現在更被寫入課本中。為了普及正確就醫觀念，健保署與翰林出版社合作，將全民健保概念編入小學五年級下學期的國語課本，學習「自助互助、照顧弱勢」的意義與價值，更首度揭露「小綠人」的隱藏版意義。

健保署長李伯璋表示，全民健保自84年開辦以來，已邁入第25個年頭，但仍有不少民眾有「撈本」、「逛醫院」等心態，也有人認為生病了就由健保照顧，疏於平時自我健康管理，因此才會在上任以來逐一拜訪翰林、康軒、南一等國小國語課本出版社，希望將健保列入教材，透過一代代向下扎根，避免資源濫用。

經過多次溝通後，健保署與曾將大礙器捐受贈者生命經驗編入國語課本的翰林出版社一拍即合，由出版社委託撰寫一篇「亞洲最受讚譽的健康照護制度」，並編入小學五年級國語課本的「閱讀樂園」，日前更通過教科書審議，隨著十二年國教將上路，有望沿用好幾年。

▲翰林出版社委託作家撰寫的「亞洲最受讚譽的健康照護制度」。（圖／記者嚴云岑攝）

翰林出版社總經理陳彥良表示，課本是每個小孩都能接觸到的內容，家長輔導課業時，也能順便檢視自己對健保的瞭解程度，可謂一舉兩得。不過，他也笑道，「第一次看到健保署提供的文章，我眉頭皺了一下。」原來，健保署提供的第一版內容僅強調制度面，對小學生而言過於生硬，經過討論後，決定以陳樹菊女士故事帶入，再融入健保制度，增加文章可親近性。

這篇名為「亞洲最受讚譽的健康照顧制度」由作家陳淑玲撰寫，內容提到陳樹菊女士在十三歲時，因湊不出給醫院的5千元保證金，導致母親延遲送醫難產過世，其後三弟又因湊不出醫藥費過世，反應出在沒有健保的年代，許多貧困家庭的寫照，隨後帶出健保小綠人標誌的「3H：Help、Healthe、Happy」特殊涵意，並介紹分級醫療、健康存摺等內容，從小養成正確就醫觀念。