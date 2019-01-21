▲山難凍死前「離奇脫衣」，失溫3大幻覺...身體也會覺得熱。（圖／登山示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

被譽為「比基尼登山客」的36歲吳姓女子不慎於盆駒山失足墜落20米深谷，今（21）日被尋獲時已無生命跡象，消防人員初步推斷死於失溫。醫師表示，若失溫超過3小時就容易有生命危險，致命程度遠高於缺水。另外，據說不少人在凍死前會有反常的脫衣服行為，醫師解釋，過度失溫會有幻視、幻聽，還可能產生體感幻覺。

山難電影《聖母峰》中，一名山友欲營救困在下山路上的男主角，卻在暴風雪中一邊喊熱一邊脫掉衣服，讓許多人難以理解；另一起發生於俄羅斯烏拉爾山的著名山難，9名登山客遺體被發現時，也只穿著單薄的衣服，保暖衣物則留在帳篷內，一時傳言四起，還有人說是被「魔神仔」牽走了。

高山野外醫學專家、北醫附醫急診醫師高偉峰表示，當海拔高度超過8000公尺時，因失溫、腦水腫等產生幻覺的機率超過8成，此時不緊會看到奇怪的東西，聽到奇怪的聲音，甚至還有體感幻覺，「此時就算外面再冷，他們也會覺得熱，將衣服一件件脫掉。」

▲登山客示意圖。（圖／取自pixabay）

高偉峰提到，人體散熱方式主要透過輻射、對流、傳導與蒸發，台灣山區容易下雨，若未做好防水保暖，身體的熱能很容易蒸發到周圍，此時體溫便會大幅下降，中心溫度從一開始的36.5度，一路下降到35至32度、32至28度，最後掉到28度以下，此時呼吸脈搏非常微弱，若3小時內未做處理，很有可能會喪命。

失溫脫衣服另有一種解讀。開業醫師趙昭明提到，入冬山區低溫多雨，若未做好保暖，極有可能發生凍傷，常見的受傷部位為耳朵、鼻子、手腳指頭，再逐漸蔓延到四肢，一開始皮膚會先發紅，緊接著出現癢、痛，身體因炎性反應開始發熱，加上失溫幻覺雙重夾擊，便開始脫去厚重衣物。

雖然失溫容易產生幻覺，但高偉峰也提到，台灣的山脈海拔約在3000公尺左右，「幻覺症狀不會太嚴重」，但仍提醒民眾登山時應準備好「太空毯」與防水用品，若不慎發生意外，在等待救援期間可把自己包裹起來，減緩體溫流失。

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