亂走、講不聽！失智10大症狀磨耐心　7成照顧者「想自殺」

記者嚴云岑／台北報導

根據家庭照顧者總會統計，長照悲劇報導從106年的11件倍增至107年的22件，其中照顧失智者又為高風險群。台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，約有7成家屬在失智照顧歷程中曾有輕生的念頭，失智者家庭需要友善鄰里主動關照，協助使用所需服務，以減少悲劇之發生。

台灣失智症協會賴德仁理事長表示，輕中度失智患者外觀與一般人無異，行動能力相對比失能者好，看起來似乎不需要照顧，但是因為失智者腦細胞受損，輕則出現重複問問題、隨講隨忘記、走失、誤食、日夜顛倒等問題，重則懷疑別人偷他財物、懷疑配偶外遇、個性改變、講不聽，甚至大小便處理困難，長久下來容易磨掉照顧者的耐心。

賴德仁提到，未來失智人口每年約增加1萬人，若無服務讓家屬喘息，照顧悲劇恐難以避免，建議可多利用衛福部設立的73個失智共照中心接受個管師諮詢，了解確診後能使用的服務，也可多利用全台359個失智社區服務據點，以及300家日照中心，就近接受服務。

湯麗玉表示，時至今日仍有許多家屬會覺得有失智者很丟臉，擔心鄰里瞧不起，也覺得使用長照服務代表自己不孝，但其實這都是錯誤觀念，台灣已邁入高齡社會，建議由里長帶頭營造失智友善社區，並辦理講座，讓里民了解如何預防失智，以及協助社區失智長者；派出所員警巡邏時若有發現失智者家庭，也請主動協助連結服務資源。



湯麗玉同時呼籲，媒體報導失智照顧困境時，應提供失智症關懷專線0800-474-580（失智時 我幫您），以針對失智照顧問題來幫助照顧者，同時照顧者關懷專線0800-507272、長照專線1966也應列入，以滿足複雜處境照顧者之需求。