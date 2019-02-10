年後換工作？「6種履歷內容」雷爆...面試官秒扣分　美肌照bye



▲履歷上你都會寫上哪些內容呢？小心一寫錯直接出局。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

每年最大的離職潮，莫過於領完年終獎金後爽爽走人，時間大概在過完農曆春假以後，然而過年期間，相信下定決心要擺脫這一切令人感到身心俱疲的工作的你，已經開始在更新履歷了，但你確定它能替你帶來想要的工作嗎？根據外媒《 Huffpost》統整出7個看似無傷大雅的小細節，卻足以毀掉你準備履歷的心血，準備求職的你，還是再檢查一下吧。



1.照片

照片決定你給面試官的第一印象，如果你附上的照片與公司的文化不符，那麼可能對你造成很大的影響。來自D&S專業培訓機構的代表Debra Boggs，他分享一個例子，有位投遞會計師職務的人，卻在履歷上附了一張穿著不正式的法藍絨襯衫的照片，面試官認為，這位求職者的氣質與工作不符而未給予面試機會。其他像是太過裸露、美肌開過頭的照片，都不適合出現在履歷上。

2.大學時的豐功偉業

MyCorporation營運總監Dana Case說，有的人會在履歷上清楚列出大學成績、四年內參加過多少社團，但這些都不是面試官注意的細節，其實只要簡單的寫上學位及學校即可，尤其當你已經不是剛畢業的大學生，過去只是「實習」的工作經驗也不必多加描述。

3.不相關的求職細節

職業諮詢師 Ronda Ansted指出：「履歷是一份營銷自己的文件，而不是你的經驗年表。」，所以和現任求職的工作沾不上邊的經歷，都不需要出現在履歷上，這只會讓你的履歷看起來雜亂無序，也會讓面試官覺得問號？所以關於過去的經驗，你只需要簡單列出公司名稱、職稱及年資，其他的不必多言。



▲小心錯別字一大堆，會降低對方對你的信任度，請小心檢查。（圖／達志／示意圖）

4.錯別字一堆

招聘公司Accountemps曾做過一項調查，發現有63%的高階主管表示，若求職者履歷出現1～2個錯別字，就會取消他們的面試資格。而有17%的受訪者表示，履歷只要有一個錯字就不錄取。所以別以為一個小小的錯字無傷大雅，你有100%的能力能掌控履歷的準確性，別因為錯字降低他人對你的信任度，眼睛可得睜大點。



5.複雜的格式

履歷應該給人一種舒服、乾淨，好閱讀的感覺，所以千萬別使用不尋常的顏色，或是奇形怪狀的字體。人力資源專家Melina Gillies曾說，雖然現今很多履歷格式大多採自動填入，但最好避免太多的頁面設計，只需要能夠以正確格式傳遞訊息就好。

6.不恰當的 E-mail信箱

CMS公司總裁Cheryl Swirnow說：「不要低估E-mail帳號的重要性！」像是某些人會用可愛的暱稱，或是讓人看了霧煞煞的搞怪詞彙、太多數字甚至是大小寫英文瘋狂穿插作為E-mail信箱帳號，若只是寄信和朋友聊聊天，或是收收網拍通知信當然OK，但若是求職要用，對面試官來說，這會讓你看起來很不成熟。所以若有需要，請重開一個僅為求職使用的E-mail信箱，並用自己的全名作為帳號最為安全。