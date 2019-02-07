2019最慘愛情運「星座X血型X生肖」Top5！　OO包辦前3名要哭了



▲2019年你的愛情運怎麼樣呢？一起來看看吧！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



2018年度過孤單又寂寞的單身狗不要灰心，新的一年我們繼續加油、繼續等待，桃花終究會有開的一天。然而，大家一定也對自己在2019年的桃花運很好奇吧，明明身邊異性那麼多，卻終究遇不到生命中那個對的人，只能說是你的戀愛運太弱啦！根據日本網站《ananweb》邀請占卜老師整理出「星座X血型X生肖」最糟糕的戀愛運Top5，在這要先預告本身是巨蟹的網友們，看完結果不要太崩潰！

2019年愛情運最慘烈的「星座X血型X生肖」Top5是誰呢？



第5名：處女座XA型X龍

在愛情的世界裡，你美中不足的缺點就是自尊心太高，也因此當發現對方有一點點小缺點，就會開始考慮這個人是不是配不上自己，但也在你太過高傲的同時，也讓錯過一個好緣份，所以想要在今年脫離單身狗的封號，請你先試著放低自己的身段，別再用自己的高標準審視所有人，想談一段幸福戀情再也不是夢。

第4名：摩羯座XA型X羊

即便已經和前任分手，但你仍對過去的戀情非常執著，還學不會放下，所以建議你在2019年先學會享受與自己獨處，放開身心並且聽聽自己「要的是什麼」，調整心態再出發，才有更準確的目標追尋自己的戀情。先把自己調整好，做好自己，在迎接愛情來臨時才能做好準備、全心全意投入。



第3名：巨蟹座XB型X馬

建議在新的一年你先把生活中的重心轉移到戀愛以外的事情上，像是努力工作，好好享受生活，肯定能過得更充實更有意義。因為你投入再多，就算有桃花送上門，也一定不是你的菜。在2019年會有許多對你感情上的建言湧入，你可能會感到受傷、失落，但其實不用太在意他人的想法，只要大略吸收一點，聽個大概，相信自己，跟著自己感覺走還是最重要的。



▲巨蟹座包辦前3名，網友看完都要哭哭了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：巨蟹座XA型X狗

從母胎單身到現在的你，內心急迫的好想有個伴嗎，但小心「吃快摔破碗」，太著急可能是你始終遇不到對的人的原因。所以建議放鬆一下迫切想談戀愛的心情，太急著要有進展、有結果，會讓人感覺窒息，甚至嚇跑人家的，覺得你是個大怪咖。所以只要保持樂觀，好好調整自己，專注於身邊的人事物，愛神很快就會眷顧到你了。

第1名：巨蟹座XA型X猴

你是個心思非常細膩的人，處處替另一半著想，但你的桃花也正巧被心細給毀了，對於對方的大小事情總是過紛糾結，小事情也被無限放大，反而讓人退卻「覺得你很恐怖」，在這樣的相處模式下壓力很大，和你漸行漸遠。因次建議想要擁有愛情前，先學會不要太在意，或一次投入太多心思在對方身上，才能將你的美德無限放大，才會有意想不到的收穫。