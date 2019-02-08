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2018狂被衝康？專家曝「有5面相＝陰險小人」1秒分辨：別深交

點評:但還是要相處過後才知道啦～
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▲生氣,不爽,憤怒。（圖／本報資料照）
▲過去一年你也被小人衝康無限次，內心積滿許多怨氣嗎？（示意圖／本報資料照）

生活中心／綜合報導

2018年，無論是在職場或是日常生活中的人際關係中，你是否有「被人衝康」的經歷，雖然有句話說勿以貌取人，但其實「面相」除了基因遺傳之外，其實也反映出一個人的個性和運勢，其中風水名師雲文子提醒網友，身邊朋友面相若具備「5大特徵者」需特別留意，在交友時要加倍提防，千萬別深交。在新的一年，事事順利、遠離小人。
 

專家曝「有5面相＝陰險小人」別深交。（圖／網友南港安仔提供）

▲暴牙吹火嘴，口出狂言示意圖。（圖／網友南港安仔授權提供，下同）

1.暴牙吹火嘴，口出狂言
嘴巴嘟又翹，不論靜默或是說話時，上下嘴唇都會向前凸出如「吹蠟燭」狀態的人，顧名思義容易口出狂言，且善於強詞奪理，甚至不惜捏造事實以博得朋友的信任，但到了利害關頭時會把秘密公諸於世，這種當朋友不可深交，且和另一半關係不睦容易爭吵，大多晚年孤寂。

專家曝「有5面相＝陰險小人」別深交。（圖／網友南港安仔提供）

▲嘴角歪斜示意圖。

2.嘴角歪斜，最愛誇大
這種人在說話或是笑時，嘴角會不自覺的側向一邊或上揚，代表本身缺乏自信，因此常以「奇異的方式」獲得他人的關注與肯定。他們滿腦歪理、愛誇大其辭，會做出各種偏激行為。雖然笑起來有種「壞壞的感覺」但奉勸女網友們千萬別選這種人做男朋友，因為他們大話連篇，常找各種理由為自己做錯的事情狡辯。

專家曝「有5面相＝陰險小人」別深交。（圖／網友南港安仔提供）

▲耳朵如精靈示意圖。

3.耳朵如精靈，不擇手段
耳輪或耳廓的位置成尖狀如精靈，代表其性格狡猾奸詐，有時為達到目的，會不擇手段出賣身邊友人。這種人好勝心強，常以自我為中心，對於他人批評與意見難以承受，更別說要改過自新。自私自利的人在與他人合作時，會將所有功勞歸於自己，一定要小心。

專家曝「有5面相＝陰險小人」別深交。（圖／網友南港安仔提供）

▲四白眼示意圖。

4.四白眼，冷酷無情
眼白包圍整個瞳孔，這種面相的人腦筋特別靈活，但相對的心機也較重。和你剛認識時，已經在打你的算盤，看看有哪些利益可圖，而你卻別妄想從他們身上獲取一點點好處。他們冷酷無情，屬於「負我者死」的可怕類型。他們物質慾望及控制慾望強，也因此常常落得眾叛親離的下場。

專家曝「有5面相＝陰險小人」別深交。（圖／網友南港安仔提供）

▲耳後見腮示意圖。

5.耳後見腮，見利忘義
本身「腮幫子」大的人代表為人陰險狡猾，讓人防不剩防。這種人總是處心積慮讓你落入他的圈套，且心腸很惡毒，見利忘義，不適合當作生意上的合作伙伴。

本文諮詢專家：奇門遁甲風水大師雲文子，悉尼大學金融及經濟學士，榮獲「國際十大易學風水名師」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。林憶蓮御用風水師。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（遠洋地產、Blackstone黑石集團、瑞士信貸集團Credit Suisse、 DLJ Real Estate Capital Partners、JIMMY CHOO、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood等）。
個人網站：www.yunwenzi.hk

關鍵字： 心靈 面相 占卜 運勢 小人 雲文子
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