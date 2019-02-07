別崩潰！專家：「香菜＝最佳解毒劑」治金魚腦　超狂營養曝光



▲香菜的特殊香味，讓許多網友一聞就崩潰。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

除了蔥花、芹菜外，「香菜」榮登網友最討厭的配料之一！香菜氣味特殊，愛吃的人很喜歡，討厭的人食物一沾染到香菜，直接不吃，而你本身看到香菜也會一秒崩潰嗎？別急著討厭它，因為專家說香菜營養價值高，最新醫學研究也顯示它是很好的「解毒劑」，每次攝取1、2株，可清除心肺、肝腎和消化道的有毒重金屬。此外，竟還能提升記憶力，改善金魚腦症狀。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，香菜，又稱芫荽，以營養學觀點來看，香菜富含維生素C，每100公克含有72毫克，大勝梨子、蘋果和番茄；β-胡蘿蔔素也比黃瓜、番茄高出許多。但她也提醒，要網友們平時吃100公克香菜真的太難，除非打成汁喝，但在打成汁情況下，本身患有慢性腎臟病的人要特別注意，因為香菜屬於高鉀蔬菜，為避免鉀離子過高不建議食用。

網路上曾流傳「香菜汁」能排毒，對此，林口長庚臨床毒物科實驗室護理師譚敦慈強調，香菜因使用氮肥栽種，多含有硝酸鹽，且加上鉀離子又高，因此不建議熬成香菜汁喝，她曾分享臨床上洗腎病人每天喝一杯香菜汁，結果心臟麻痺送醫急救。



▲香菜只吃一兩片效果不好，專家建議每次要吃1～2株量才夠。（示意圖／取自pixabay）

洛桑加參醫師也在《不生病的藏傳養生術》一書中提到，香菜打汁內含精油成分過高，若直接喝身體恐無法負荷如此大的效力，因此建議搭配蘋果、檸檬、鳳梨等一起打成蔬果汁。此外，他也建議，要將香菜發揮最大食療價值，只吃「裝飾用」的一兩片小葉子是不夠的，每次最少要吃1～2株新鮮香菜，當成一般蔬菜搭配食材烹煮也可以。

在西藏長大的預防醫學醫師洛桑加參表示，攝取香菜一段時間，能夠清除心、肝、肺、腎及消化道裡的重金屬，刊稱「最棒解毒劑」，此外還有助於平衡血糖、提升食慾、對抗細菌，和解決腦霧等效果，是金魚腦網友的最大福音。他說，台灣大多農藥屬水溶性，用清水就能洗掉，每次以小小水流沖洗10～15分鐘，一面拿小刷子輕刷蔬果表面即可。



▲香菜常被當作「裝飾、點綴」之用，但仍讓許多網友避之唯恐不及。（示意圖／記者李佳蓉攝）

香菜雖是許多國家在烹調中常出現的調味料，但其「獨特的風味」卻讓有些人避之唯恐不及！《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》過去也曾在粉專上PO文：「香菜的英文『coriander』是源字希臘文的『korion』，意思就是『蟲』。」內文提及，香菜特別的香氣在全球擁有不少粉絲，但卻也成為許多網友的夢魘。根據研究員Nicholas Eriksson在《自然》雜誌上發表的研究，他們從3萬名受測者中做基因掃描發現，用來感受氣味的基因OR6A2，對醛類物質十分敏感，而香菜就含有大量這類物質，所以遺傳這種基因的人就會特別厭惡香菜。約有1～2成人食用香菜時，吃到的是「肥皂、蟲、泥土」的味道。

不同的人對香菜有不同的喜惡，喜歡的人認為它有種清爽、檸檬的香氣；不喜歡的人則對它的味道有強烈的厭惡感。味覺和遺傳學研究人員強調，厭惡和喜愛香菜並非只靠遺傳物質決定，文化的因素也影響很大。據了解，討厭香菜者在世界各地的比例大不同，歐洲佔了17%，東亞地區21%，另外有14%的非洲人也害怕它的氣味。但在經常在料理中加入香菜的東南亞和中東地區則有97%的人喜歡它。



▲有研究發現，討厭香菜不是你的問題，是受到「基因影響」。（示意圖／《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》授權提供）