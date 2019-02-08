總是學不會！傻愛6星座「容易愛上錯的人」...你也常被鬼遮眼？



▲在愛情裡你始終學不會，總是愛上錯的人嗎？（示意圖／記者曹悅華攝）

國際中心／綜合報導

有句話說「失敗乃成功之母」，雖然在低潮裡感到挫敗、否定自己，但總能記取教訓、越挫越勇，從小草茁壯成為強壯大樹。然而，在12星座裡，卻有一些容易「鬼遮眼」的網友們，每每犯下相同的錯而不自知，國外網站《Yourtango》分析出6種星座網友最容易為愛飛蛾撲火，明知對方是錯的人仍奮不顧身，最終被搞得傷痕累累，只能說好傻好天真啊！



1.水瓶座

真的不用太期待水瓶會從錯誤中記取教訓，沒有人喜歡犯錯，但他們就是不習慣從中思考和學習經驗，每次決定一件事情時，總是以自己的常理推斷，不會去想可能的後果，有時連自己犯錯了都不知道。

2.金牛座

金牛其實很希望自己能從錯誤中吸取教訓，他們甚至可以直接承認自己出錯，謙虛的接受他人的糾正，並且修正自己的缺失。不過金牛天生的固執與倔強，也並不是每個人都勸得動的，當他們認真愛上一個「錯的人」後，就難以聽進朋友的建言，甚至直接忽略，以至於問題重蹈覆轍，一次又一次的被傷害而不自覺。



3.牡羊座

別以為羊羊們很溫馴，事實上他們給人一種剽悍且頑固的印象，他們做事講求效率，對自己總是帶有很高的要求與期望，只許成功不允許失敗的可能，而會有這樣的個性源自於他們不喜歡聽從旁人的意見和指導，更討厭被糾正的感覺，所以他們轉而要求自己「變得更好」，但往往卻讓相同的錯誤一而再、再而三的發生。



▲雙魚透過犯錯考驗人性，常將自己塑造成受害者。（圖／達志／示意圖）



4.雙魚座

雙魚們喜歡犯錯的原因，不是為了從中學習、成長，而是為了用來博取同情和憐憫，他們將此視為一種考驗人性的途徑，用來檢視自己的愛情和友情，並且沉迷於把自己塑造為無助的受害者，對於反覆承擔錯誤他們樂此不疲。

5.天秤座

天秤座的個性為擅長隱藏情緒，常常給人一種親切、友好的感覺，並且表現出「我很好、我沒事」的氛圍，但這些包裹著糖衣的謊言背後卻隱藏著無法流露的悲痛。只能說有時騙得了別人卻騙不了自己，也因此錯失好朋友拉自己一把的機會。

6.射手座

射手們浪費太多時間陷入錯誤的泥淖中，而且他們明明知道這是個錯誤，卻義無反顧的深陷其中，還會習慣性的捍衛自己的「錯誤」，哪怕身邊的人都笑你，也不想放棄自己堅持的事情，就算最後落得一場空，甚至搞得遍體鱗傷，也堅持要去嘗試。