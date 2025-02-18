甜味劑究竟是好是壞？有致癌風險？　醫解答有一類少吃

▲用甜味劑取代精緻糖，是好是壞，不少人有相同的疑問。（圖／Pixabay）

文／健康醫療網

攝取過多糖分可能造成體重增加，並導致糖尿病、心血管疾病等健康問題。需要控制糖分攝取量的族群，經常以甜味劑取代糖分，讓飲食保有甜味，同時減少熱量攝取。不過，許多人仍對甜味劑的安全性存有疑慮，甚至經常聽到「甜味劑可能致癌」。甜味劑究竟是敵還是友？內分泌新陳代謝專科蔡明劼醫師根據目前的醫學證據，幫民眾整理甜味劑的好處和壞處，並給出選用甜味劑的建議。

吃甜甜同時熱量低！「甜味劑」取代精緻糖 列糖尿病治療指引

蔡明劼醫師指出，甜味劑有以下3大好處：

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1. 減少熱量攝取：

甜味劑的甜度通常是蔗糖的數百倍，只要使用少量甜味劑，即可達到相同的甜味。同時甜味劑熱量極低，以此取代糖分可降低總熱量攝取，有助於控制體重。

​2. 不影響血糖：

甜味劑的分子結構與糖不同，不會使血糖上升，對糖尿病友或有控制血糖需求的人有所幫助。國內外的糖尿病治療指引也指出，可以適度使用甜味劑替代飲食中的精緻糖。

​3. 滿足口感：

喝點含有甜味劑的水或氣泡水，可以讓飽足感提升。偶爾想吃甜，又擔心血糖上升或變胖的話，甜味劑是一種滿足口感的選擇。

吃甜味劑會更餓？還有哪些健康風險？

針對甜味劑可能的壞處，蔡明劼醫師指出，確實有研究指出，人工甜味劑可能會讓飢餓感提高，反倒造成體重增加。不過，影響體重的因素眾多，也有其他研究呈現不同的結果，因此這個說法尚未成定論。此外，也有研究發現，人工甜味劑可能影響腸道菌叢的平衡，增加壞菌的比例、導致胰島素阻抗。但醫師指出，這點是否會進一步導致糖尿病，仍有待後續研究。

民眾最擔心的就是甜味劑是否會致癌。蔡明劼醫師表示，國際癌症研究機構（IARC）確實於2023年將阿斯巴甜列為2B級可能致癌因子，和咖啡酸、汽油屬同一等級，但也強調這些物質的致癌性仍需更多證據佐證。

甜味劑該不該吃？「偶爾、適量」無妨 可優先選擇天然甜味劑

那究竟甜味劑該不該吃？蔡明劼醫師指出，老話一句就是「偶爾吃、適量吃」。如同對紅肉、酒精等致癌物的態度，蔡醫師強調，他不會鼓勵民眾大量食用這些食物，但民眾也須認知到，這些食物並不是吃一口就會生病，無須過度焦慮。

​對於想享受甜味又擔心健康風險的民眾，蔡明劼醫師建議，可避開較有疑慮的人工甜味劑，如阿斯巴甜、糖精等，至於天然甜味劑如甜菊糖、羅漢果糖等，目前尚未有證據表明其有害健康，可優先考慮作為糖的替代選擇。最後醫師總結，適量使用甜味劑取代糖分，對減少熱量攝取和控制血糖有益，但長期大量攝取可能有潛在風險，因此要根據個人狀況適度使用，並持續關注相關研究進展。

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