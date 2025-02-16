他尿出菜渣！醫驚見「膀胱有玉米、蛋花」　搖頭曝病因：飄臭了

▲醫師以膀胱鏡一照，驚見阿伯膀胱裡滿是各式各樣的菜渣。（圖／黃維倫醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

膀胱不只是儲存尿液，竟然有蛋花、海帶和玉米粒？泌尿科醫師黃維倫分享，一名70多歲插尿管的阿伯先是血尿，後因尿不出來而求診，當時只見他的尿管超髒。以膀胱鏡檢查，發現裡頭滿是菜渣且伴隨著陣陣惡臭，進一步安排大腸鏡與電腦斷層後，確診為膀胱大腸廔管，導致「屎糞跑到膀胱中」，最後耗時6小時才順利將患者的屎尿回歸正道。

「為什麼尿尿會尿出一條海帶？！」義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在粉專《U and泌的鳥醫師．黃維倫》發文指出，患者經檢查後，發現是膀胱結腸廔管，推測可能與其長期便秘，導致大腸憩室發炎，進而與膀胱沾黏形成廔管「使糞便誤入泌尿道」。治療得將乙狀結腸與部分膀胱切除修補，但因廔管太靠近左側輸尿管，還須將輸尿管重新種在膀胱的其他位置，靠著與大腸直腸外科團隊合作、歷時6小時才完成手術。

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黃維倫接受《ETtoday健康雲》採訪時透露，阿伯就醫時自訴症狀為血尿還帶著一堆雜質，甚至尿不出來，「當下我看到尿管裡面超級髒，所以做個膀胱鏡，發現菜渣在裡面並且伴隨惡臭。」後續安排大腸鏡與電腦斷層掃描，確認是膀胱大腸的廔管。

▲顯影劑由膀胱流至大腸，有很大機率是有廔管產生。

黃維倫說明，該診斷主要透過膀胱攝影、膀胱鏡及大腸鏡，通常會在膀胱看到食物的殘渣或糞便；膀胱攝影則是在膀胱灌注顯影劑，若能看到顯影劑由膀胱流至大腸，則有很大的機率是有廔管產生。而大腸鏡也可以看有無憩室、發炎或廔管的開口。

要預防廔管產生，黃維倫認為，要維持腸道健康、避免便秘，因便秘會形成憩室，便有可能引發慢性憩室炎造成廔管。因此，平時的飲食習慣是關鍵，除了水分攝取要充足，還得食用足夠的蔬果、補充膳食纖維，避免久坐與適量運動。但如果是經過放射線治療或本身癌症等原因所致的廔管，他坦言，其實沒有太好的預防方式。

黃維倫也藉此提醒，「泄殖一家親」，長期便秘不僅影響腸胃，還可能引發泌尿系統問題，甚至加劇攝護腺肥大的症狀。