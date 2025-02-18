台東南迴診所流感疫苗存量告急！國光追加捐贈300劑急送偏鄉

▲國光流感疫苗施打計劃啟動，首場由南迴診所院長徐超斌帶領醫護團隊前往尚武活動中心為民眾施打。（圖／南迴基金會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S猝逝引發全台流感疫苗搶打潮，位於台東大武的南迴診所近期也創下單日最高流感疫苗接種量紀錄，疫苗即將用盡。國光生技得知南迴診所流感疫苗存量告急，決定優先提供300劑流感疫苗給南迴基金會，希望台東偏鄉居民在這一波疫苗搶打潮中，優先取得疫苗，且以最快速度配送到南迴診所，讓最需要疫苗的老弱居民可以盡快打到。

國光生技與醫療財團法人南迴基金會合作，每年送500劑流感疫苗到台東偏鄉，去年12月至今南迴基金會南迴診所已完成16場社區流感疫苗接種。由於近日接種爆量，疫苗將用盡，國光生技決定再追加300劑流感疫苗直送南迴診所，與南迴基金會攜手守護台東偏鄉，讓達仁、大武、太麻里、金峰等南迴四鄉居民，距離再遠都不缺疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國光流感疫苗場-多良文健站-現場民眾踴躍，排隊等候。

南迴診所國光流感疫苗施打計劃於去年12月5日正式啟動，南迴診所醫護人員全體總動員，於尚武村社區活動中心舉辦首場，由南迴診所院長徐超斌主責，進行接種前健康評估檢查及問診。

為期3個月的計劃更邀請奇美醫學中心神經內科林高章顧問醫師、嘉義台大佳醫診所周孟滑醫師支援，總計16場，更深入到太麻里多良、金崙、大溪及瀧部落，成效卓著，受惠區域為達仁、大武、太麻里、金峰等南迴四鄉，18歲以上的居民均可免費施打。

國光生技表示，國光本於在地疫苗廠是為台灣優先、尤其是弱勢優先的理念，將持續寒冬送暖到偏鄉，今年秋冬流感季也將再送500劑流感疫苗到南迴，持續與南迴基金會併肩守護最遠的偏鄉居民。

▲奇美醫學中心神經內科林高章顧問醫師支援國光流感疫苗場-森永老人關懷據點。

這項南迴基金會與國光生技流感疫苗公益捐贈計畫，由國光生技詹啟賢董事長促成，不僅基於與南迴基金會創辦人徐超斌醫師長達20年的情誼，也因長期關注偏鄉醫療，居民多半經濟弱勢，上醫院不容易，需要疫苗也無法即時得到，透過南迴完善的在宅醫療及居家照護，送疫苗到原鄉，不僅為支持超人醫師一份醫療的初心，更期待共襄盛舉，陪伴南迴基金會守護南迴居民健康。