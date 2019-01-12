比目魚是超優蛋白！DIY三高患者也能吃的「地中海料理」

▲比目魚肉多刺少，可乾煎、清蒸，補充蛋白質與維生素（圖／健康食彩提供，以下同）

文／健康食彩營養師 余詔儒

一連好幾天濕冷的天氣，感受到強烈的寒意，躲在溫暖的被窩都不想出門了，冬季早晚溫差大，對於有心血管疾病、慢性病三高患者，更要多注意保暖及補充需要的營養元素。

心血管疾病、慢性病三高患者，飲食上可多搭配『地中海飲食』，健康的『地中海飲食』重要元素包含大量的橄欖油、大量的蔬果、適量的全穀類、魚類、堅果類、優格，以優質來源的好食材搭配簡單的料理方式為主。

橄欖樹重要的產區位於義大利、希臘、西班牙等地區，優良品質的橄欖油不僅是自然方式種植，採摘果實後24小時內完成壓榨、過濾及裝瓶，維持最佳風味，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸及橄欖多酚類，酸價小於0.8%，油脂品質穩定不易氧化，料理方式不管是涼拌、煎炒皆適宜。

比目魚的肉質細嫩，肉多刺少，更適合家中小孩及老年人食用，可乾煎、清蒸，清蒸料理可以保留更多營養元素及美味口感，比目魚富含蛋白質、維生素A、維生素D、維生素B群、鈣、磷、鉀等營養成分，並含有不飽和脂肪酸，包含重要的EPA、DHA富含ω-3脂肪酸，大人小孩經常食用可增強體力，滋補強身，提升保護力。

地中海料理清蒸比目魚佐橄欖油作法：

比目魚兩面抹鹽及些許米酒，醃15分鐘，同時準備薑、蔥切絲，少許辣椒切丁，加入橄欖油、醬油拌勻，將比目魚蒸熟後可撒上些許枸杞再淋上橄欖油佐料即可享用。

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多資訊可參考健康食彩粉絲專頁＆健康食彩官網，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。