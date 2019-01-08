看病前先做功課！4大看診訣竅曝光...問對問題「揪兇手」

▲問診時如果能清楚說明自己的病情，對診療更有幫助。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／採訪報導

看醫師懂得問問題，比吃藥還重要！近期天氣變化大，登門看診的人數又增加，不管是以前的痼疾發作、新症狀找上門，問診時如果能清楚說明自己的病情，就能減少疾病惡化的風險，也能夠減少來回奔波醫院的折騰。

家醫科醫師林崇賢表示，在診間也常遇到雙薪家庭的爸媽帶孩子來看診，可能是爸爸夜班回家，聽白天老婆說孩子不舒服要帶去看醫生，結果看診時，小朋友說不出來哪裡不舒服，爸爸也一問三不知的情形，也讓醫師很頭痛。另外，看診時遇到年紀大或有聽力障礙的長輩，在問診時需要多下點功夫才行。

林崇賢指出，由於疾病是有病程進展的，重要的是問診時，能夠察覺到患者的病情變化，是否需要重新評估，或進一步到急診處置讓病人了解；避免有些人覺得有拿藥就不管三七二十一，先吃完再說。甚至有的病人只看診一次就認為沒效、治不好，就不斷換醫師，對病人的效果也不大。

▲許多複雜的病症，需要醫師抽絲剝繭的評估。（圖／翻攝自pixabay）

醫師提醒，以一般的輕症，如感冒等，時間一到就會有所改善，可能換來換去當然沒影響；但若是一些複雜的病情，因為每個醫師有不同的思考路徑，以及想排除的疾病，所以醫師換來換去，就可能需要全部重頭評估，除了花病人的時間，也浪費健保的資源。

對此，國健署也製作了「就醫提問單」提供民眾就醫時參考。林崇賢表示，問診單可以讓病人可以更有系統性地去整理想問或想了解的問題，有些人的疑問很多，可是問得很亂，至少能有一個參考的依據。

首先必須了解自己看醫生的主要目的為何，看診也能帶小抄做功課，以下是國健署就醫提問單列舉出的4種情況。

A‧處理新出現的健康問題。（以前沒有，最近三周內出現的症狀與健康問題）

B‧處理原有疾病。

C‧健康檢查及了解檢察報告。

D‧注射疫苗。