電熱毯非人人可用！防皮膚榨乾、燙傷...最適合溫度曝光

▲有民眾睡覺習慣開著電熱毯入睡。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

冬天手腳容易冰冷，許多人會購買電熱毯保暖，一插電就能迅速增溫，也成為民眾愛用來禦寒的救星，只是要注意的是電毯並非人人可以使用，尤其每年冬季時常傳出民眾因使用電熱毯燙傷、皮膚炎等新聞，醫師也建議電熱毯溫度請勿超過40度，避免溫度太高而造成皮膚壞死。

中國電視報《一點通》指出，當使用了電熱毯時，清晨起床後，常發現被褥有潮濕，毛毯上還會見看到殘留的小水珠，這是由於電熱毯持續散熱，被褥裡的溫度增高，使人體皮膚水分大量蒸發而引起的。人體皮膚就很乾燥，再加上熱源本身對皮膚的刺激，引起過敏性皮炎。

當皮膚瘙癢或出現大小不等的小丘疹，抓破後可出血、結痂及脫屑；丘疹會先從人體背部開始，然後漸漸遍及全身；瘙癢感往往使人難忍，徹夜難眠，影響休息和工作。特別是有過敏體質、糖尿病、貧血、肝炎、腎炎、胃腸疾病及老人、兒童，在使用電熱毯時，往往更容易發生過敏性皮炎，故應慎用電熱毯。