想瘦身就吃溫沙拉！沙拉＋煎干貝超搭...「不縮水」秘訣曝光

▲溫沙拉兼具營養、口感，適合瘦身族食用。（圖／PCuSER電腦人文化提供，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

想瘦身永遠只能吃沙拉充飢嗎？別擔心！料理作家Amyの私人廚房，教你做出營養及視覺都能兼顧的「瘦身料理」，特別是這道「香烤干貝野菜溫沙拉」，非常適合瘦身族！想簡單吃卻不想只有單調蔬菜的民眾，可以透過干貝和色彩繽紛的蔬菜一起烹煮，大大豐富營養與視覺。

食材／ 2 人份

▲香烤干貝野菜溫沙拉食材。

． 北海道生干貝5 顆

． 櫛瓜1 根

． 綜合生菜適量

． 彩色小番茄適量

． 檸檬1 顆

． 豌豆嬰少許

▼香烤干貝野菜溫沙拉的調味料。

．油醋醬汁

． 橄欖油2 大匙

． 巴薩米克醋½ 大匙

． 鹽¼ 小匙

． 黑胡椒粉¼ 小匙

． 檸檬汁1 大匙

． 檸檬皮屑少許

作法

1. 櫛瓜切成1 公分的厚片，彩色小番茄切半，檸檬刨出皮屑、榨出檸檬汁。

2. 調製油醋醬汁：將所有材料拌勻即可。

3. 生干貝退冰解凍後，用廚房紙巾按壓吸收水份。

4. 中火熱鍋後，燒烤鍋抹上一層食用油，干貝、櫛瓜下鍋。

5. 煎至干貝、櫛瓜兩面金黃上色，起鍋。

6. 以生菜、豌豆嬰、彩色小番茄做擺盤。

7. 煎好的干貝、櫛瓜，淋上油醋醬汁。好吃的香烤干貝野菜溫沙拉就完成囉。

Tips

． 生干貝一定要擦乾水份，才可以下鍋，熱鍋確實干貝才不會縮水。

． 油醋醬汁也是生菜沙拉最佳拍檔，爽口又無負擔。

本篇食譜收錄在《Costco海鮮料理好食提案》／ Amy（料理作家）／PCuSER電腦人文化