每逢月經痛到打滾！專家教11招保養子宮...小紅來還敢%%？

▲生理期來痛到受不了，平時就該好好保養子宮。（圖／記者李佳蓉攝）

記者謝承恩／綜合報導

月經一來總是痛到打滾，是不是身體太虛了？每一次生理期都會使女生營養大大流失，特別是容易強烈經痛的女性，平時就要好好呵護子宮。另外，身體若出現不適等症狀，也需要提高警覺！婦科醫師鄭丞傑針對正確保養子宮的方法，提出以下的建議：

1.作息正常，不常熬夜失眠，並適度紓緩壓力。

2.多吃蔬果，並適量補充微量元素和抗氧化物。

3.適度運動且少吃油炸食物，再胖，BMI 也不要超過27。

4.不宜過度運動或過度節食，BMI不能低於 18，體脂肪不宜低於 22%。

5.月經期不吃冰、最好不要有性行為，如果一定要，不宜太激烈。

6.流產手術或是子宮異常出血時，不進行過度的子宮內膜搔刮。

7.月經異常時（包括月經量過多、經期超過 7 天、非月經期或排卵期出血、停經後出血）盡早就醫。

8.不擅自購買使用中草藥保健食品。

9.絕對避免陰道炎上行到子宮，引發子宮內膜炎。

10.一旦發生非經期的下腹劇烈疼痛合併白帶多或發燒，盡快前往婦產科就醫，並接受 10～14 天的完整治療。

11.月經前一週到月經期，每天使用吹風機距離身體 15 公分，吹下腹部 3 分鐘，相當於對氣海、關元、子戶、胞門等穴道的灸療。

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