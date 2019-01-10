早起暈眩「耳中風作祟」！錯過7天黃金期...聽力恐永久損失

▲秋冬是耳中風號發的季節，除了突然耳聾，還會合併暈眩。（圖／南投醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

冬季氣溫變化大，小心耳中風上門！南投一名65歲陳姓男子早上起床時覺得頭暈，以為老毛病發不以為意，殊不知中午的時候開始出現耳鳴症狀，下午再接電話的時候，右耳已經聽不到聲音了！送醫後，經醫師確診為「突發性耳聾（俗稱耳中風）」，給予口服及耳內注射類固醇藥物，配搭中醫接受針灸輔助療法，聽力才漸漸恢復。

國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬（現駐診衛福部南投醫院）表示，秋冬之際是突發性耳聾好發期，患者大多是突然察覺單耳聽力喪失，部分患者除了聽力惡化還會合併暈眩。突發性耳聾的病因目前仍不明，誘發原因可能和病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂、自體免疫疾病有關。另外若經常熬夜、壓力過大以及秋冬季節天氣變化大，導致血液循環較差都可能增加發病機會。

▲透過中醫針灸耳朵的局部穴位，改善內耳循環。（圖／南投醫院提供）

治療方式目前以口服、靜脈或耳內注射類固醇為主，輔以高壓氧治療，但患者也可以選擇中醫針灸治療來改善症狀，多管齊下增強療效。南投醫院中醫科賴卉蓮醫師表示，古代中醫對突發性耳聾稱之為「暴聾」，可選擇針灸療法， 常用穴位如耳門、聽宮、聽會、翳風等耳朵局部穴位來改善內耳微循環， 促進耳部氣血通暢；除了一般針灸治療也可用磁珠貼於耳穴，教導病人規律按摩耳穴，促進氣血循環以提升耳竅功能。