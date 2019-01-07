當女人的悲哀！婆婆狂催生、身材走樣...她嘆「全都一人扛」

▲結婚後的女人，總是面臨許多隱形的壓力與期待。（示意圖／pixabay）

文／洪培芸

「你到底是有沒有打算要生啊？都沒在計畫嗎？」

電話那端來自家人焦急、催促又帶著逼迫的聲音，讓你在下了班的傍晚疲憊不堪，同時煩躁、惱怒，欲振乏力，卻又繃緊神經。

「生小孩是兩個人的事啊！怎麼都是對我說呢？怎麼都把壓力丟給我呢？」

你揉著眉心散不開的煩憂，只希望這類美其名是關心及叮嚀，實則層出不窮的嘮叨及壓力，可以越少越好。

關於生小孩這回事，女人總是扛得比男人多

催生的壓力，單身、已婚的女性其實都曾經面臨過。進入婚姻的人，則是更能真實感受，因為全世界的人彷彿都有了許可證，可以來問候你的卵巢和子宮。然而有趣的是，大家都說婚姻是兩個人的結合，或者是兩個家庭的結合，但是你會發現，關於生小孩這回事，女人總是扛得比男人多。

懷胎九月的所有辛勞，那些身體不適，吃不下，睡不好，或者為孩子好，一人吃兩人補，只要能夠讓孩子擁有健康、不過敏的體質，任何你毫無食慾的食材或補品，你還是一口一口地吞下去。

更別說這段時間身材變形，更是摧毀自信，打擊自尊。因為我們都知道，這個社會對於美麗是如此重視。而當代社會所標榜的美麗，就等同於苗條、纖細，然而這與孕婦的合理身形完全是背道而馳。

還有一想到孩子呱呱墜地，到底健不健康，成長過程中，與照顧者的依附關係品質又是怎麼樣，還有往後的所有開銷：學雜費、生活費及額外支出，以及他或她可能面臨的各式各樣問題，人際關係、學習品質及效率，還有快樂不快樂。

作為一個母親，一個理想、稱職及夠好的母親，這些壓力即使在小孩尚未落地，就已經如影隨形跟著你。

▲婆婆催生、親戚鄰里的關心與好奇全都壓在身上。（圖／取自免費圖庫Pexels）

你在對抗的，是這整個社會體制對於女性的壓迫

關於被催生，你說男人沒有嗎？有。但不會有你的多，更不會有你遇到的兇猛。

婆婆會來問你，媽媽更是。婆婆捨不得給兒子壓力，所以問你。岳母也不會，因為這彷彿在問候女婿平時恩愛幾次，加上岳母面對女婿如同初戀情人，不只是越看越有趣而已，更多時候是害羞得緊。身為女人，你勢必會面臨到，旁人難以預料及想像的那種恐怖和張力。

你不生，怎麼給人家交代？你不生，彷彿你的身體有什麼毛病。你不生，如何抵擋親戚鄰里的好奇及關心。大家只會叫你生，沒人管你們夫妻倆早有共識。大家只會麻煩你，因為你是女孩子。你覺得委屈，你胸中的苦澀滿溢，但是你說得再多，也是人微言輕，因為你在對抗的，是這整個社會體制對於女性的壓迫。

明明是隱私話題，在這時，卻成了公眾議題。而且要求你的人可能從沒想過，生育有時還涉及了「不孕」這個當事者心痛，但不便說明的難題。

女人彷彿背著十字架，要迎合外在的眼光，屈從世俗的要求，無論是原生娘家的、姻親夫家的、街坊鄰里的、遠房親戚的、隔壁同事的、直屬上司的，甚至是無關緊要的閒雜人等的。你會發現，人人都挲為你好，但沒人知道，在你心中，這些一點都不好。

這些嘮叨，這些叨擾，這些擾人清夢的一字一句，都堆疊成為你心中無數根稻草，只待何年何月何日，就會徹底壓垮或引爆。女人的為難，有多少人知道？

本文摘自《人際剝削》／洪培芸 （臨床心理師）／寶瓶文化