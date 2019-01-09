你適合哪種減肥法？5種常見優缺點曝光...靠運動最快復胖！

▲該選哪一種減肥方式，比較適合自己呢？（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／李佳蕙營養師

「我聽說使用生酮飲食會變瘦，我也要來試試！」、「去健身房運動就能瘦，我也要趕快報名！」、「反正不吃、少吃幾天就會瘦。」減重是要選擇自己適合的方式，千萬不能跟流行！有常見的五種減重方式，依序為大家簡單說明！

1.節食（不吃／吃很少）

最簡單也是最困難的減重方式，很考驗意志力，餓肚子讓身體攝取量降低造成體重下降，但減少的是珍貴的肌肉與水分，恢復正常飲食後容易復胖，而增加的大多為脂肪，容易造成《溜溜球效應》，越減越肥，體脂肪越來越多，無限循環。

2.運動

運動可以說是最健康的減重方式，但也容易復胖，運動不是要做得多：像是每天跑步2小時、健身1小時這麼瘋狂，而是要能夠持之以恆（每周運動3次，每次1小時），選擇自己能夠長期維持的運動效果最好，運動需要搭配飲食，更能輕鬆減重不復胖。

▲運動要能夠搭配飲食，持之以恆的進行才能避免復胖。（圖／翻攝PEXELS）

3.輕斷食

運用短暫飢餓感欺騙身體鬧饑荒，讓身體把脂肪騙出來消耗產生能量，以達到降低體脂肪效果。一開始飢餓會使用肝臟儲存的肝醣分解為葡萄糖作為能量來源，當肝醣用完後還是繼續飢餓，就會分解身體脂肪作為能量來源。有胃部疾病（長期易胃痛、胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍）、糖尿病、血糖偏高者都不適合使用輕斷食。

4.生酮飲食

運用高脂肪、極低醣類飲食模式，當飲食中沒有醣類時，人體血糖降低無法供給足夠能量時，為了減少組織蛋白質被消耗，身體會分解脂肪產生脂肪酸（fatty acid）、酮體（Ketone bodies）作為能量來源。高血壓、高血脂、高血糖、糖尿病、痛風、腎臟疾病、胃部疾病、抽血報告有異常者請勿使用，容易造成病情加重。一般健康民眾可以使用生酮飲食減脂，但不建議長期使用，容易造成飲食不均衡、水溶性維生素缺乏（維生素B群、維生素C）。

▲運用高脂肪、極低醣類飲食模式，最好先諮詢醫師。（圖／翻攝PEXELS）



5.均衡飲食

適當減少熱量，攝取量降低達到體重下降效果，食物選擇比熱量攝取更為重要，均衡飲食主要為攝取六大類食物，並非偏向單一食物種類，減重方式較為簡單，但減重速度慢，容易讓人放棄，一般減重速度為一周減少1-2公斤最為健康，因為體重逐漸下降，恢復正常飲食也不容易復胖，目前最多使用的減重方式，適用各族群。

介紹完常見的減重方式，有找到適合自己的減重方式了嗎？

減重還要評估自己的身體狀況，執行程度、減重效果都要列入考量，才能讓自己的減重計畫更加順利！

大家一起找出適合自己的減重方式吧！加油~

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。