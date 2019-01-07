跌倒「啪」一聲韌帶斷裂！跛腳數日求醫...誤認關節退化

▲男子因跌倒撞傷左膝，造成膝蓋腫脹。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名60歲的王姓公務員，是位健康的慢跑者，數月前不慎跌倒撞傷左側膝蓋，造成膝蓋嚴重疼痛並且明顯腫脹，當下立即送急診室接受檢查，X光底下並無明顯骨折，誤認為僅是膝關節退化所引起的症狀，直到幾次檢查才發現左膝內側韌帶斷裂，經微創手術縫補後三個月，才恢復正常運動。

大甲李綜合醫院運動醫學科醫師林茂森指出，王姓患者在慢跑跌傷左膝後，膝蓋腫脹雖有改善，可是膝蓋內側依舊持續疼痛，沒辦法像受傷前正常走路，會有跛行情況，跑了很多家醫院都認為是關節退化所至。後來經朋友轉介求診，透過理學檢查及核磁共振攝影檢查，發現男子左膝內側副韌帶斷裂，經手術修補，加上護具支持和運動治療，才能正常行走。

▲後來經理學檢查及核磁共振攝影檢查，發現左膝內側副韌帶斷裂。（圖／大甲李綜合醫院提供）

林茂森表示，膝關節是人體內用來支撐重量和維持正常肢體活動的重要關節，舉凡步行、上下樓梯、跑步、跳躍、劇烈運動等等，都需要依賴膝關節正常運作才能夠順利地進行。副韌帶是膝關節內重要的結構之一，它位於膝關節的兩側，分別稱為外側副韌帶和內側副韌帶；其功能主要是維持膝關節橫向運動的穩定度，防止膝關節的側面脫位。

膝內側副韌帶是膝關節最常受傷的結構之一，通常是由膝蓋外側遭受到撞擊導致膝蓋外翻或是膝蓋扭傷而造成，有時候會合併有其他結構的損傷，例如前十字韌帶或是半月軟骨。病人受傷當下可能會聽到「啪」的一聲，或是膝蓋內側出現撕裂的感覺，受傷後通常會引起膝蓋腫痛和活動受限，因症狀類似於關節炎，故經常被當作關節炎的方式治療，若未對症下藥，不僅未能痊癒，將使病情更惡化。

▲韌帶損傷分為三級，初期受傷建議以間歇冰敷、固定與休息為主。（圖／大甲李綜合醫院提供）

林醫師進一步說明，韌帶損傷可以分三種等級，第一級有受傷但韌帶沒有斷裂，第二級韌帶有部分斷裂，第三級韌帶完全斷裂。在受傷初期建議以間歇性冰敷、適當固定和休息為主。第一級或是第二級的膝內側韌帶損傷優先考量保守治療和配合早期復健治療。無效治療的第二級損傷以及第三級損傷或是膝內側副韌帶損傷合併其他結構損傷時，則建議接受手術，並配合護具支持和後續的運動治療，以改善膝關節穩定度和促進功能的恢復。