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女生小心！全身性疾病「蝴蝶病」易上身...中醫：9症狀要注意

點評:大家要多體諒紅斑性狼瘡的痛苦QQ
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▲張開眼睛。（圖／達志／示意圖）
▲紅斑性狼瘡出現在女性身上的機率比較高。（圖／達志／示意圖）

文／杏儒中醫診所院長蔡易昌

你相信嗎？？有一種病，它有著美麗的名字，它通常喜歡纏上女生，而且每位被它纏身的病患，都是絕色美人！？什麼病這麼好色？還會挑外貌纏身！？它的名字，就像是帶著顏色的「色狼」一樣，「紅斑性狼瘡」東方人是這麼稱呼它的。

這種疾病，通常在女性身上出現的機會較高。記得以前還在讀書時，醫學院的教授通常會再加上一句「得病的大部分都是美女」，就像是蝴蝶般，在病人臉上輕舞飛揚！

就字面上來看，大家不難理解，它會出現紅斑，那為什麼又有「狼」瘡這個字呢？嘿嘿，並不是因為這種病很像色狼，專纏美女喔！那是因為古時候，剛發現這個病時，患者臉上紅紅的樣子，很像是被狼咬過的傷痕，所以就這樣命名囉！其實是和「狼」沒有關的！

但因為臉部兩顴的紅斑，有點像展翅的蝴蝶，所以它又叫「蝴蝶病」，唉呀～蝴蝶蝴蝶翩翩飛舞在像花一樣的女孩身上，聽起來真是太唯美了…雖然唯美，但是它的個性非常凶悍的喔！

因為紅斑性狼瘡是全身性的傷害，所以像是疲倦、虛弱、紅斑、掉髮、貧血、出血、關節炎、腎病變、血管炎等等都是常見的，只要一不注意，就有可能會造成疾病活化、惡化等等現象發生。

掉髮,落髮。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）
▲紅斑性狼瘡是全身性的疾病，症狀有掉髮、貧血和長出紅斑等等。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）

還記得幾年前很紅的文章：痞子蔡的「第一次親密接觸」嗎？（沒看過的網友們可以點此觀賞）

在文章裡，女主角罹患著輕舞飛揚的紅斑性狼瘡，是一種自體免疫系統的疾病，簡單說就是一種自己人打自己人的疾病，身體的免疫系統分不清誰是敵人、誰是自己人，攻擊自己的細胞所造成的一連串問題。

門診時看到的紅斑性狼瘡患者，真的幾乎都是女性！但是，通常她們都是自己一個人來看病。曾有位氣質出眾的患者來看病，她是紅斑性狼瘡的患者，而且真的就是個美女，但是她總是一個人來，或者是帶小孩來。

雖然身患「蝴蝶病」的人很容易累、不能曬太陽、容易出血、容易感染，甚至不能隨意「碰」！

陽光,溫暖,曬太陽。（圖／Pixabay）
▲紅斑性狼瘡患者不能隨意曬太陽，而且也很容易感染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

但是，不離不棄才是真男人嘛！男人們！請用多點耐心和愛！愛她，就要用盡全身的力量扶持她、保護她，給她力量，滿滿的力量！

相信有了兩人份的力量，再怎麼頑強的病症也都抵不過這股愛的威力！「讓充滿愛的笑靨取代狼瘡，在她臉上恣意的飛舞吧！」

▲當下體飄散各種奇怪異味，別再害羞看醫生了！（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲很多紅斑性狼瘡患者都會自己一個人去看醫生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

本文經「杏儒中醫」同意授權提供，原文在此，現有經營：官網粉絲團

每次恩愛就翻肚變「死魚」　法鬥老公傻眼：能給點反應？

關鍵字： 紅斑性狼瘡 蝴蝶病 自體免疫系統失調 掉髮 貧血 紅斑 疲倦 生活寶典 杏儒中醫 蔡易昌
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