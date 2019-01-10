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吃東西老是鹹鹹的！乾燥症患者「煮菜猛灑鹽」竟是免疫崩壞

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▲▼乾燥症,舌頭。（圖／亞大醫院提供）

▲乾燥症患者常會覺得口乾、眼乾。（圖／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名55歲的張女士，原本燒得一手好菜，但自更年期開始味覺異常，經常覺得口中有鹹味，彷彿一層膜覆蓋在舌面，家人也常抱怨媽媽煮的菜越來越鹹，使得張女士信心大損，赴醫檢查確診為「乾燥症」。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師陳書怡表示，該患者曾分別至過敏免疫風濕科及中醫科檢查，確診為「修格蘭氏症」（俗稱乾燥症）作祟。乾燥症為自體免疫疾病，目前致病原因不明，當淚腺或唾液腺遭受自體免疫系統攻擊，便會導致眼乾、口乾等症狀，女性罹病機率為男性的8倍，有的症狀更合併風濕免疫性疾病，如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性肌炎等。

醫師表示，乾燥症患者大多出現口乾、口黏、舌頭赤澀欲破，眼睛乾澀伴隨疲憊灼熱，且部份症狀也與更年期類似，有時也會出現神經系統、皮膚、肌肉關節等部位的不適，往往被忽略，故許多患者經常逛遍醫院，卻仍查不出原因，使得患者往往感到心力交瘁。

▲▼乾燥症,舌頭,中藥。（圖／亞大醫院提供）

▲中藥如白芍、麥門冬、桑葉可活血通絡。（圖／亞大醫院提供）

陳書怡提到，目前常見的乾燥症治療，除了使用必賴克廔（俗稱新奎寧）治本外，也經常搭配副交感神經刺激劑（俗稱口水藥）減緩乾燥的不適症狀，但有些患者使用口水藥後，發現一覺醒來口水濕了整個枕頭，或是服藥後狂冒汗而深感困擾，也無法獲得適當休息，透過中西醫的合併治療，互相截長補短，患者才能獲得最佳的生活品質。

以中醫角度來說，造成乾燥症原因有二，當氣血津液的流通不順暢，無法抵達目的地，就會使該部位得不到滋潤，另外可能因身體功能的退化，如女性更年期，導致氣血津液的來源缺乏，故透過中醫養陰清熱、活血通絡的方式，如白芍、麥門冬、桑葉、佛手、菊花、枸杞子、夜交藤等，再針對個人體質做調整，患者才能獲得最佳的生活品質。

陳書怡提醒，自體免疫疾病往往是身體的平衡出狀況，需要先透過西醫全面的了解，再加上精準的中醫辨證才能妥善治療，除了對症下藥外，民眾也應避免炸、烤、辣、酒、補等食物，保持規律作息、適度舒展身心，才是治療乾燥症的不二法門。

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