細菌最愛這溫度！飯菜愛放「電鍋保溫」小心食物中毒

點評: 飯菜還是不要長期放在電鍋裡比較好><！

▲使用電鍋保溫剩菜，小心變成細菌最愛生長的地方。（圖／記者黃士原攝）

記者謝承恩／採訪報導

天冷煮好飯菜上桌，很快又涼掉了，電鍋就成了外食族熱菜的好幫手。只是有些民眾因為貪圖方便，會將剩飯菜放在電鍋保溫到下一餐吃或隔夜吃，營養師李芷薇提醒，長時間用電鍋保溫飯菜，很容易會讓細菌大量繁殖而導致食物中毒！

冬天飯菜容易冷掉，放進電鍋保溫隔餐過隔夜食用，小心吃出病來！李芷薇提醒，飯菜若於室溫下放置超過1-2小時，細菌會在食品中大量繁殖而導致食物中毒，建議食品的熱存溫度需高於60℃，冷藏溫度需低於7℃才能抑制細菌生長。

然而以電鍋與電子鍋的保溫溫度來說，大約在50～72℃左右，不同品牌或型號可能不同。許多細菌在7~60℃溫度間就能快速生長繁殖，這區間又被稱為「危險溫度帶」，在不確定自家電鍋保溫溫度的情況下，營養師建議民眾將電鍋或電子鍋用於「烹調」而非「保溫裝置」才安全。

另外，李芷薇也進一步提醒，由於不良的食品保存方式會導致細菌滋生而提高食物中毒的風險，對於想要一次製備多份餐點的一家之「煮」而言，如何正確保存食材方法是相當重要的。

▲吃剩的食物須要放到冷藏保存，煮好的飯也要避免受到細菌汙染。（圖／記者黃士原攝）

在食品製備的過程存在有許多細菌進攻的機會，透過以下原則就能夠吃得安心又健康！

1.每次少量購買食材，減少食材的保存時間，以確保食材的新鮮度。

2.煮好飯後先將欲保存的菜挾起，不要餐後才盛裝，以免受到細菌污染。

3.分裝完的食品，應盡快存放到冰箱裡，且儘快食用。

4.定期清潔冰箱，避免冷藏儲存的食品受到冰箱中微生物污染。

5.分裝後的食品，於食用前應充分加熱；且應避免反覆加熱。