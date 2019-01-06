久坐憋尿「解不出來」！醫警告：夜尿忍到隔天「洗腎一輩子」





▲小便上廁所不要忍，小心造成膀胱失能、解尿困難。（圖／達志／示意圖）

記者謝承恩／採訪報導

久坐族憋尿，當心膀胱失能！書田診所泌尿科主任杜元博表示，過去曾有患者因為工作需長時間久坐，習慣憋尿不上廁所，結果下腹部出現疼痛感，並有長達半年到一年的時間尿不出來，每次衝廁所卻只解初一兩滴尿，嚴重影響生活，醫師更警告，長期憋尿，嚴重會使腎元壞死，一輩子得靠洗腎治療。

杜元博表示，這名38歲的男子因從事平面設計師的工作，由於工作長期坐在位子上，習慣憋尿，並告知自己一天（包含早起與睡前）僅上2~3次廁所，認為自己腎功能不錯，直到近幾次常有尿意急跑廁所，褲子一脫卻解不太出來，才知道事情嚴重性。

醫師得知該名病患整天8小時，有時候尿不到一次，非常驚訝，他說，一般正常人的排尿次數要有5~7次，但對方小便次數幾乎不到一半，膀胱機能因此受損。透過衛教及排尿訓練後，要求男子在工作椅上放置解壓墊，避免壓迫膀胱，此外禁止長時間久坐，每3小時就要起身解尿，至今排尿障礙已經獲得改善。

杜元博指出，一般人的膀胱容量約為300~500c.c.，若是長期憋尿，導致膀胱產尿量超過500c.c.，膀胱壁被撐到只剩下0.1、0.2釐米，裡頭的神經、肌肉會壞死，女性的提缸肌和男性的提睪肌也會開始無力，造成解尿困難，甚至更顏重會讓膀胱進水壓到達腎臟，導致腎臟集尿區壞死、腎元損傷，嚴重需要一輩子洗腎。

▲尿液量累積到一定程度，就會產生尿意。（圖／翻攝自pixabay）

醫師表示，長期久坐、憋尿都是高風險族群！由於排尿會陰神經在骨盆底，除了久坐容易壓迫神經，造成麻痺外，括約肌也會因此受傷、痙攣，造成膀胱力量下降而尿不出來，或變成少量頻尿，嚴重影響日常。此外，也有許多民眾在膀胱充尿時，刻意忽略尿意的求救訊號，當憋了一陣子會突然不覺得想尿尿，這其實是神經疲乏的現象，無形中仍不斷在殘害膀胱。

杜元博也提醒，冬天正是泌尿科門診的旺季，許多民眾因為躲在被窩怕冷，懶的下床上廁所，忍到隔天早上才上，對膀胱、腎臟也很傷！年輕時，身體會分泌抗利尿激素，使晚上睡覺的尿量比白天少，然而超過65歲或到了更年期的男女，因抗利尿激素減少，晚上會更容易想上廁所，同時卻也怕夜間跌倒、行動不便等因素憋尿，造成急性尿阻流，這當中有三分之一會造成急性腎衰竭，最後演變成靠洗腎度過餘生。

醫師提醒民眾，平時除了要注意飲食習慣，少喝酒、少吃刺激性食物外，中老年及久坐族千萬不要憋尿，要定期起來上廁所。由於腎和肝同屬沉默的器官，透過尿意的提醒，就該有所警覺，避免造成解尿困難，嚴重會使腎元壞死，導致無法逆轉的損傷。