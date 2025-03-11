乳癌年輕化「20至30歲患者增」　醫示警3族群風險高

▲乳癌為台灣婦女發生率第一位癌症。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

乳癌為台灣婦女發生率第一位癌症，醫師指出，過去台灣年輕型乳癌高峰在40至49歲，近10年臨床發現，有越來越多20至30多歲的女性被診斷為乳癌，女性荷爾蒙（雌激素）與乳癌的發生密切相關，包括「初經早或停經晚、從未生育或較晚生育、未哺乳的女性」，罹患乳癌風險增加。

台北市立聯合醫院婦幼院區乳房外科主治醫師謝佳蓉指出，乳癌是一種在乳腺組織中形成的癌症，其中大多數始於乳腺管，乳癌發病率基本上會隨著年齡增長而增加，但與其他癌症的最大區別在於，有可能在相對年輕的時候便患上乳癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝佳蓉說，尤其是亞洲女性乳癌發生年齡較歐美國家年輕5至10歲，過去台灣年輕型乳癌高峰在40至49歲，近10年臨床發現，有越來越多20至30多歲的女性被診斷為乳癌。

謝佳蓉指出，女性荷爾蒙（雌激素）與乳癌的發生密切相關，雌激素分泌在月經初潮前後增加，40多歲後逐漸減少，但這並不意味著完全不分泌，此外，雌激素雖然主要由卵巢分泌，但體內還有其他來源，因此即使進入更年期後，也有可能罹患乳癌。

而除了與雌激素相關之外，其他危險因子包含家族病史、相關基因變異（尤其BRCA1和BRCA2遺傳基因）、曾經得過相關癌症的過去病史（乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌）、老化、有異常或良性乳房疾病、緻密型乳房、缺乏運動、肥胖、服用荷爾蒙藥物、酗酒、壓力或曾因疾病治療接受過高劑量輻射線曝露。

謝佳蓉提醒，乳癌常見可能症狀包含腫塊（通常是無痛的）、乳頭異樣分泌物、乳頭凹陷、左右乳房形狀不同或外型改變、局部凹陷或凸出、皮膚變化如橘皮樣、紅腫、或潰瘍。需特別留意的是，大部分乳癌初期沒有症狀，也不會疼痛，甚至不一定摸得到腫塊，患者若在摸到腫塊時才就醫檢查，往往腫瘤可能已經不再是早期，因此篩檢早期發現特別重要。

