手機「護眼模式」沒效？　醫揭「3大限制」

▲護眼模式無法完全防止眼睛疲勞。（示意圖／123RF）

文／常春月刊

手機的護眼模式（夜間模式或藍光濾波模式）確實能在一定程度上減少藍光的影響，但並不代表能完全「護眼」。重症醫師黃軒說明，這種模式主要透過降低藍光（短波長光）來減少視網膜細胞的刺激。理論上可以減少眼睛疲勞，特別是在夜間使用時。但實際上，它的護眼效果仍然取決於以下因素：使用習慣、螢幕亮度、觀看距離。

護眼模式的限制？

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、護眼模式無法完全防止眼睛疲勞：即使開啟護眼模式，長時間盯著螢幕仍會導致眼睛乾澀、近視加深等問題。

2、護眼模式影響顏色準確性：對於需要色彩精準的工作（如設計、修圖），護眼模式可能影響顯示效果。

3、護眼模式僅減少藍光，但不是護眼的全部！

如何更有效護眼？

1、遵守 20-20-20 規則：每 20 分鐘看遠 20 英尺（約 6 公尺）外，至少 20 秒

2、調整螢幕亮度與對比度：避免過暗或過亮

3、適當休息：避免長時間連續使用電子產品

4、使用人工淚液：減少乾眼症狀

5、良好用眼習慣：在光線充足的環境下使用手機，不要在完全黑暗的地方盯著螢幕。

黃軒強調，護眼模式不是萬能的，它能減少部分藍光影響，但不能完全防止眼睛疲勞或視力惡化。如果要真正護眼，還是要養成良好的用眼習慣：適當休息、眨眼、 保持適當距離、避免過度使用電子產品。

延伸閱讀：

·常頭暈、頭痛恐是滑手機害的！醫圖解「6動作」舒緩不適 30秒就能放鬆

·醫警告「用手機4姿勢」超危險！小心滑出頸椎問題 單手滑手機中了