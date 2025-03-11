快訊／日女染麻疹來台足跡曝！搭捷運公車逛九份、大同區吃火鍋

▲九份旅遊資料照，無關當事人。（圖／記者彭懷玉攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本一名20多歲女性染麻疹，出現症狀隔天仍前往台灣旅遊3天，返回日本後確診。疾病管制署今（11）日表示，該名個案可傳染期有台北市與新北市公共場所活動史，且曾搭乘大眾交通運輸工具，搭乘機捷、北捷、公車，到九份觀光並至大同區吃火鍋，提醒同時段出入相關場所的民眾注意。

外電報導指出，兵庫縣明石市政府7日宣布，有一名20多歲女市民確診麻疹。該女子2月曾經前往越南，並於3月1日開始出現發燒與倦怠等症狀，2日仍飛往台灣旅遊，4日返回日本後出現40度高燒，6日前往醫療機構就診，才確診感染麻疹。

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疾病管制署今（11）日表示，於今（2025）年3月8日接獲日本IHR（國際衛生條例）聯絡窗口通報，該個案於可傳染期間有台北市與新北市公共場所活動史，且曾搭乘大眾交通運輸工具，提醒曾於附表所列時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫並告知接觸史，由衛生單位協助安排就醫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。本案接觸者最晚監測至2025年3月22日。

▲日本20多歲女性麻疹個案可傳染期間活動史。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署說明，我國今（2025）年截至3月10日，累計13例麻疹病例，年齡介於10多歲至60多歲，包含7例境外移入個案，均自越南移入，其餘5例屬2024年中部某醫院群聚、1例為越南境外移入致國內感染病例；今年國內感染及境外移入病例數皆高於2021-2024年同期。

國際疫情部分，近期多國疫情爆發，鄰近國家越南近期疫情嚴峻，河內市單周新增120例，今年累計報告745例，較去年同期無報告病例，疫情明顯上升，該國去年累積報告4.5萬餘例病例及16例死亡；日本近1周（2/27-3/5）新增4例，為今年以來最高，該國今年累計9例，多為境外移入。

另外，北美洲疫情上升，美國德州疫情持續擴大，截至3月7日，德州及新墨西哥州報告228例，其中2例死亡；加拿大今年初至3月初麻疹病例激增，截至3/6累積報告227例，主要集中在安大略省和魁北克省等4省分。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等，與感冒症狀相似，請勿輕忽。

疾管署除了透過機場多媒體看板加強宣導，同時特別籲請旅行社、領隊導遊等從業人員，主動提醒前往越南等流行地區團員及旅客，如出現前述疑似症狀，入境時，請主動洽機場檢疫人員評估及協助；返國後，3周內如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史，以及時診斷及啟動防疫措施。

▲疾管署發言人曾淑慧說明日本麻疹患者活動史。（圖／記者洪巧藍攝）