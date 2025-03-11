「喉嚨痛好不了」4原因！　醫示警1情況：要手術切除





▲喉嚨痛一直好不了，可能是以下4原因引起的「慢性喉嚨痛」。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣忽冷忽熱好多人感冒，其中喉嚨痛是常見的不適症狀。耳鼻喉科醫師胡皓淳提醒，若喉嚨痛持續數週甚至更久，是一大警訊需特別注意，背後恐暗藏「4大健康問題」，包括咽喉胃酸逆流、慢性鼻竇炎、扁桃腺或咽喉感染，以及聲帶過度使用或損傷所形成的慢性喉嚨痛。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師在粉專發文分析「喉嚨痛好不了」4大原因：

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1.咽喉胃酸逆流

是慢性喉嚨痛的常見原因之一，當胃酸逆流至咽喉部位時，會刺激喉嚨黏膜，引發持續的異物感或疼痛，並可能伴隨胸口灼熱感、持續乾咳或清喉習慣、聲音沙啞等症狀。醫師建議，要避免高脂肪、辛辣或酸性食物，於睡前2～3小時避免進食，並在睡覺時將頭部略微抬高，一旦病況嚴重應諮詢醫師進行藥物治療。

2.慢性鼻竇炎

鼻涕倒流即鼻腔分泌物從鼻竇流至喉嚨，長期刺激喉嚨黏膜，導致疼痛感或不適，可能出現鼻塞或流鼻涕、頭部或臉部壓力感，持續的口臭或咽喉異物感等症狀。醫師建議以生理食鹽水沖洗鼻腔，清除多餘分泌物，然後要找到並避免過敏原，如塵蟎或花粉，於急性發作時可尋求抗生素的幫助。

3.扁桃腺或咽喉感染

慢性扁桃腺炎或咽喉炎，恐致持續性喉嚨痛，其他可能症狀包括喉嚨黏膜紅腫、持續的吞嚥困難或疼痛，還有發熱或淋巴結腫大。醫師建議保持喉嚨濕潤、多喝溫水或含蜂蜜的飲品，作息要規律、提高免疫力。若不幸感染反覆發作，可考慮進行扁桃腺切除手術。

4.聲帶過度使用或損傷

教師、歌手或客服等職業，長期不正確的發聲方式，甚至可能導致聲帶結節或息肉，還可能有聲音嘶啞、完全失聲，或是喉嚨異物感或疲勞感的狀況。醫師建議調整發聲方式，避免大聲說話或嘶吼，以及定期靜聲休養、減少聲帶壓力。也可就醫進行聲帶檢查，並進行語言治療或是音聲手術。