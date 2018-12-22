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看時剖腹求孩子好命？台大仁醫：拜託別找我開刀，我只想救人

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▲▼手術,開刀,剖腹,急救,外科,麻醉。（圖／翻攝自pixbay）

▲手術示意圖。（圖／翻攝自pixbay）

生活中心／綜合報導

希望讓寶寶一世好命，有些人會要求看時辰剖腹。對此，台大婦產科醫師施景中表示，如果相命先生可以通曉陰陽、預知未來，那應該幫自己的小孩看一個王永慶的命，這樣自己也可享受到。他強調，如果要他配合看時，而不讓他去救需要救命的病人，「拜託請不要找我開刀，我不信這套，我只想救人。」

有「仁醫」之稱的施景中經常在臉書分享醫院故事，他21日以「看時剖腹論」為題發文指出，自己相信因果，「但是否可以人為去造命，看一個好時辰，讓小孩大富大貴，一輩子平步青雲？我是根本不相信的。」他也提到，曾經看過一篇文章，有人聽算命師的話，在36週就剖腹，結果新生兒呼吸窘迫，來不及後送大醫院，小孩就當小天使去了。

施景中進一步透露，碰過一個胎兒複雜心臟病，硬要看時在他的門診時間剖腹，他拒絕了，因為那會耽誤更多需要他幫助的病人，結果在門診差點就被孕婦的先生打，孕婦後來選擇在診所剖腹，讓小兒科一群醫療人員到診所，站在那裡等，在轉送回醫院的過程當中，小孩也冒了非常大的風險。

▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孕婦示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

施景中認為，「如果相命先生可以通曉陰陽，預知未來，那真應該幫自己的小孩看一個王永慶的命，這樣自己也可享受到。」

他說，在門診會讓要開刀的病患選一個時間來剖腹，主要醫師方便家屬也方便就好，從來不會保證一定可以準時準點。

施景中在文章最後也強調，醫學中心以救人救命為主，如果一定要看時，看到天怒人怨，讓整個醫療團隊停擺來配合，或讓他去配合看時，而不讓他去救需要救命的病人，「那拜託，請不要找我開刀，我不信這套，我只想救人。而且好命也要有好心才能承擔。」

關鍵字： 剖腹 生產 施景中 仁醫 台大 孕婦 嬰兒健康
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